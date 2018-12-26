PRF apreende moto de 'super-heróis' e 'Capitão América' acaba detido

PRF apreende moto de 'super-heróis' na Ponte Rio-Niterói e condutor tenta impedir Crédito: Divulgação

Dois homens fantasiados de super-heróis protagonizaram um episódio inusitado no fim da manhã desta terça-feira de Natal. Vestidos de Capitão América e Homem Aranha, eles estavam numa motocicleta e foram parados numa blitz, na Ponte Rio-Niterói. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a placa da moto era artesanal, toda colorida. De acordo com os agentes, a placa original e o lacre foram arrancados.

O Capitão América, que conduzia a moto, não tinha habilitação e estava com um capacete sem viseira. Já o Homem Aranha, que trafegava na garupa, usava um capacete com película, também irregular, segundo a PRF. A dupla foi abordada na altura da Praça do Pedágio.

De acordo com os agentes, os personagens não quiseram informar qual seria o destino deles, nem de onde partiram. O Capitão América tentou impedir a apreensão da motocicleta e acabou detido. "Ao ser informado que a motocicleta seria apreendida, o condutor vestiu novamente a máscara e apetrechos de super-herói. Logo em seguida, se amarrou na roda da moto e disse que não levariam o veículo para o depósito. Os policiais cortaram a corda e o homem sentou no meio da via, ocupando uma faixa, recusando-se a sair. Ele precisou ser contido para ser retirado do local", narrou a PRF em nota.

PRF apreende moto de 'super-heróis' na Ponte Rio-Niterói e condutor tenta impedir Crédito: Divulgação

O condutor da moto também recusou-se a assinar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Ele foi encaminhado para a 76ª DP (Niterói), onde foi indiciado pelo crime de desobediência e liberado. Horas depois, o Capitão América, identificado como Roberto Pacífico da Silva, retornou à Ponte Rio-Niterói, e ameaçou se jogar. Equipes da concessionária Ecoponte levou o homem para atendimento médico. O trânsito chegou a ficar congestionado no local.

CONTRA A DESIGUALDADE