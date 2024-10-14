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Foragido

Preso foge com corda de lençóis de hospital no Distrito Federal

O preso estava tratando uma inflamação no braço esquerdo. A polícia pede ajuda para localizar Hanierlison Costa Rabelo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 out 2024 às 17:50

Publicado em 14 de Outubro de 2024 às 17:50

O custodiado conseguiu fugir pela janela do último andar da unidade hospitalar usando uma corda feita com vários lençóis
O custodiado conseguiu fugir pela janela do último andar da unidade hospitalar usando uma corda feita com vários lençóis Crédito: Divulgação/Seape-DF
Um preso de 34 anos fugiu do Hospital Regional do Paranoá, no Distrito Federal, usando uma corda feita com vários lençóis, na madrugada deste domingo (13). O custodiado conseguiu fugir pela janela do último andar da unidade hospitalar. O preso foi identificado como Hanierlison Costa Rabelo. O homem continua foragido.
Hanierlison Costa Rabelo fugiu neste domingo (13) e continua foragido
Hanierlison Costa Rabelo fugiu neste domingo (13) e continua foragido Crédito: Divulgação/Seape-DF
O preso estava tratando uma inflamação no braço esquerdo. De acordo com informações da Seape (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal), ele cumpre pena em regime fechado por diversos crimes, incluindo roubo, furto e crimes sexuais.
A polícia pede ajuda para localizar o fugitivo. Qualquer pessoa que tenha visto Hanierlison ou que saiba de seu paradeiro pode entrar em contato com a Polícia Penal do DF pelo telefone ou WhatsApp: 61 99666-6000, com a Polícia Militar pelo número 190 ou com a Polícia Civil pelo 197. O sigilo é garantido.

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