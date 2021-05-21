Presidente do PCdoB acusa Bolsonaro de fazer propaganda eleitoral

O presidente Jair Bolsonaro em visita ao Maranhão Crédito: Isac Nóbrega/PR

O deputado federal licenciado Márcio Jerry, presidente do PCdoB no Maranhão, disse nesta sexta-feira (21) que vai ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra Jair Bolsonaro , além de denunciá-lo na Procuradoria Regional Eleitoral.

Jerry acusa Bolsonaro de aproveitar viagem pelo estado maranhense para fazer campanha eleitoral e atacar opositores como Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador e presidente da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), e o governador Flávio Dino (PCdoB-MA).

Jerry, atualmente, é secretário estadual (Cidades e Desenvolvimento). Além de críticas a opositores, Bolsonaro tem provocado aglomeração, circulando pelas ruas sem o uso de máscara.

Nesta sexta (21), o presidente discursou no município de Açailândia (a 565 km de São Luís). Segundo Jerry, Bolsonaro fez comparações entre Flávio Dino, o ditador norte-coerano Kim Jong-un e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.