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Em viagem ao Maranhão

Presidente do PCdoB acusa Bolsonaro de fazer propaganda eleitoral

Jerry acusa Bolsonaro de aproveitar viagem pelo estado maranhense para fazer campanha eleitoral e atacar opositores como Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 16:35

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 mai 2021 às 16:35
O presidente Jair Bolsonaro em visita ao Maranhão
O presidente Jair Bolsonaro em visita ao Maranhão Crédito: Isac Nóbrega/PR
O deputado federal licenciado Márcio Jerry, presidente do PCdoB no Maranhão, disse nesta sexta-feira (21) que vai ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra Jair Bolsonaro, além de denunciá-lo na Procuradoria Regional Eleitoral.
Jerry acusa Bolsonaro de aproveitar viagem pelo estado maranhense para fazer campanha eleitoral e atacar opositores como Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador e presidente da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), e o governador Flávio Dino (PCdoB-MA).
Jerry, atualmente, é secretário estadual (Cidades e Desenvolvimento). Além de críticas a opositores, Bolsonaro tem provocado aglomeração, circulando pelas ruas sem o uso de máscara.
Nesta sexta (21), o presidente discursou no município de Açailândia (a 565 km de São Luís). Segundo Jerry, Bolsonaro fez comparações entre Flávio Dino, o ditador norte-coerano Kim Jong-un e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela.
"Bolsonaro fez hoje [sexta], em Açailândia, nova propaganda eleitoral negativa antecipada. Usando dinheiro público para campanha eleitoral antecipada, o que é absolutamente ilegal. Farei em nome do PCdoB Maranhão representação contra ele à Procuradoria Regional Eleitoral", falou Jerry.

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