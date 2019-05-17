Presidente do Inep, órgão responsável pelo Enem, é demitido

O delgado Elmer Vicenzi não é mais o presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais).
É o segundo chefe do órgão, responsável pelo Enem, a sair do cargo no governo Jair Bolsonaro (PSL).
O MEC (Ministério da Educação) informou que Vicenzi pediu para sair sem detalhar os motivos.
O Inep ficou sem presidente do dia 26 de março, quando o ex-chefe da pasta Marcus Vinicius Rodrigues foi demitido, até 15 de abril, dia em que Vicenzi foi anunciado pelo ministro Abraham Weintraub.
Essa é a primeira baixa na equipe do Weintraub, que assumiu a pasta no lugar de Ricardo Vélez Rodríguez.