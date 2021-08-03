Presidente da CPI pede providências a Pacheco sobre espionagem de senador

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Pedro França

O presidente da CPI da Covid , senador Omar Aziz (PSD-AM), encaminhou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pedindo que ele interpele o Ministério da Defesa a respeito da denúncia de espionagem. Aziz também pede providências.

"Diante das referenciadas declarações [do senador Rogério Carvalho], solicito a vossa excelência que interpele o ministro de Estado da Defesa, senhor Walter Braga Netto, em relação a esses graves fatos relatados pelo senador da República, bem como adote as demais providências que compreenda pertinente", afirma no ofício.

"Eu quero informar a esta CPI e a todos que estão ouvindo que eu fui surpreendido, semana passada. Fui convidado por um amigo para uma conversa e ele relatou que recebeu um oficial do Exército, um coronel do Exército, da reserva, com um oficial da ativa, que foram ao meu estado para bisbilhotar a minha vida, para saber o que é que podia ter para usar contra mim", disse.