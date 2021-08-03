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Ofício encaminhado

Presidente da CPI pede providências a Pacheco sobre espionagem de senador

Rogério Carvalho (PT-SE), membro suplente da CPI da Covid, afirmou durante sessão nesta terça-feira (3) que foi espionado por oficiais do Exército
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 ago 2021 às 19:13

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 19:13

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Pedro França
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), encaminhou um ofício ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pedindo que ele interpele o Ministério da Defesa a respeito da denúncia de espionagem. Aziz também pede providências.
"Diante das referenciadas declarações [do senador Rogério Carvalho], solicito a vossa excelência que interpele o ministro de Estado da Defesa, senhor Walter Braga Netto, em relação a esses graves fatos relatados pelo senador da República, bem como adote as demais providências que compreenda pertinente", afirma no ofício.
Rogério Carvalho (PT-SE), membro suplente da CPI da Covid, afirmou durante sessão nesta terça-feira (3) que foi espionado por oficiais do Exército.
"Eu quero informar a esta CPI e a todos que estão ouvindo que eu fui surpreendido, semana passada. Fui convidado por um amigo para uma conversa e ele relatou que recebeu um oficial do Exército, um coronel do Exército, da reserva, com um oficial da ativa, que foram ao meu estado para bisbilhotar a minha vida, para saber o que é que podia ter para usar contra mim", disse.
"Eu quero dizer ao senhor [ministro da Defesa Walter] Braga Netto, que foi o emissário do oficial do Exército para fazer espionagem contra um parlamentar, um senador da República, que eu não tenho medo, que eu não abrirei mão das minhas convicções, que eu entrego a minha vida pela causa que eu defendo, que ninguém vai me intimidar", completou.

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