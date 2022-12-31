Prêmio da Mega da Virada sobe e vai a R$ 540 milhões

Mega-Sena sorteia neste sábado (31) prêmio de R$ 540 milhões Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Devido ao grande número de apostas realizadas, a Caixa Econômica Federal atualizou a estimativa de prêmio para a Mega da Virada, que será sorteada às 20h deste sábado, passou de R$ 500 milhões para R$ 540 milhões.

O valor é 43% superior ao pago em 2021, de R$ 378,1 milhões (sem correção), que já tinha atingido a marca de maior prêmio de loterias no Brasil.

A edição deste ano da Mega da Virada pagará o maior prêmio da história —nenhuma outra premiação da loteria, mesmo com a correção da inflação, chegou a esse valor.

Como nos anos anteriores, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de seis números, o prêmio será dividido entre os que acertaram cinco números, e assim por diante.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa até as 17h deste sábado (31). O volante, com 60 números, é especial para a Mega da Virada.

O sorteio será às 20h (de Brasília), com transmissão ao vivo pela TV Globo e pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

O valor dispara à medida que o apostador escolhe mais números. A aposta máxima, por exemplo, com 20 números, custa R$ 174.420.

Se o preço aumenta, também cresce a chance de se tornar um milionário. Segundo a Caixa, a probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números da Mega da Virada é de uma em mais de 50 milhões. Já na aposta com 20 dezenas, a chance sobe para uma em 1.292.