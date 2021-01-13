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Acesso parcial

Prefeitura e governo do RJ autorizam retorno de público aos estádios

Vale lembrar, contudo, que a liberação não significa retorno automático de torcida aos estádios. É preciso de aval da CBF para que isso ocorra no Campeonato Brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 jan 2021 às 10:37

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 10:37

Estádio do Maracanã
Estádio do Maracanã: liberado o acesso parcial de torcida a estádios de futebol Crédito: Pixabay
A Prefeitura do Rio de Janeiro e o governo do Estado do Rio de Janeiro liberaram o acesso parcial de torcida a estádios de futebol. De acordo com resolução conjunta publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (13), arenas com capacidade superior a 8 mil pessoas poderão operar com até 1/5 do total de assentos caso a classificação de risco para contágio de Covid-19 na região for considerada moderada ou com 1/10 se a classificação de risco for alta.
A classificação de risco é divulgada todas as sextas-feiras e na última atualização a região do estádio do Maracanã, na zona norte da capital fluminense, era considerada de risco de transmissão alta. Assim, considerando que a capacidade oficial de público é de 78 mil pessoas, um eventual jogo com torcida poderia receber no máximo 7,8 mil torcedores nesta semana.
Vale lembrar, contudo, que a liberação não significa retorno automático de torcida aos estádios. É preciso de aval da CBF para que isso ocorra no Campeonato Brasileiro e a entidade já sinalizou em outras ocasiões que isso só acontecerá quando houver consenso entre os 20 clubes da Série A ou, então, que todos os estádios do país tenham autorização dos órgãos de saúde para receber público.
A intenção é não correr o risco de desequilíbrio técnico da competição, o que poderia gerar até mesmo ações na Justiça.
A autorização de público nos estádios, porém, abre espaço para que a final da Copa Libertadores, marcada para o próximo dia 30, no estádio do Maracanã, aconteça com público entre 7,8 mil e 15,6 mil presentes. Vai depender de um aval da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol.
O Palmeiras já está classificado à grande decisão depois de eliminar o River Plate, da Argentina, na noite de terça-feira. Nesta quarta, Santos e Boca Juniors definirão o outro finalista.

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