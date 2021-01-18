Prefeitura do Rio espera vacinar 110 mil pessoas em quatro dias

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos Crédito: @8photo/Freepik

Sem ter a certeza de como será a entrega gradual das vacinas para a cidade, a prefeitura do Rio irá começar a vacinação contra o coronavírus entre os profissionais de saúde que atuam diretamente no tratamento da Covid-19 e idosos que residem em instituições de longa permanência. Num primeiro momento, ninguém deverá procurar postos em busca de vacina.

O primeiro lote, cuja previsão de chegada é para o fim da tarde desta segunda-feira (18), prevê 231 mil doses para a capital fluminense. Dessas, 110 mil serão liberadas imediatamente pelo governo do Estado. Assim, elas serão destinadas a 34% do total de profissionais de saúde, além de idosos de dez instituições da cidade, tanto públicas quanto privadas. O processo de imunização deverá levar quatro dias.

"Não podemos ter doses fora dos grupos prioritários", ressaltou o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. Na sequência - mas sem conseguir informar as datas - ele disse que a expectativa é de vacinar até 2,3 milhões de cariocas até a quarta etapa de vacinação, que irá se estender pelos próximos meses.

A escolha por profissionais que atuam no grupo de frente do combate à covid e para idosos de instituições de longa permanência segue orientação do ministério da Saúde, segundo informou o prefeito Eduardo Paes.

"É importante que fique claro que está no Plano Nacional de Imunização quais são as pessoas do grupo prioritário que receberão a vacina no primeiro grupo. Eu adoraria, até por gostos pessoais, vacinar o Nelson Sargento, a Tia Surica, o Monarco, enfim, um monte de gente mais idosa que eu conheço. Mas a prioridade está naquilo que está definido no PNI", comentou Paes, citando sambistas da velha guarda. Sargento tem 96 anos de idade, Monarco tem 87 e Tia Surica, 80.

ETAPAS

Nessa primeira etapas, as vacinas serão enviadas a instituições de saúde e casas de repouso ou acolhimento. "Ninguém deve ir aos postos de saúde", alertou Daniel Soranz.