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Com pandemia

Prefeitura do Rio anuncia cancelamento da festa de réveillon

Tradicional queima de fogos em Copacabana já havia sido cancelada, mas a Riotur anunciava uma festa da virada em formato diferente, que também não vai existir

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 19:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 19:57
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro
Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro Crédito: Gabriel Monteiro/SECO
A prefeitura do Rio anunciou no fim da tarde desta terça-feira (15), que o réveillon oficial da cidade está cancelado devido à pandemia. A tradicional queima de fogos na orla de Copacabana já havia sido cancelada, mas desde outubro a Riotur anunciava uma festa da virada em formato diferente, com shows em locais fechados, sem público e com transmissão por vídeo. Agora, nem mesmo esses irão acontecer.
"Esta é uma decisão necessária para a proteção de todos. A festa será a da esperança por bons resultados das vacinas para conter a pandemia. Será ainda um momento de reflexão sobre um ano difícil, de luta, com lamentáveis perdas de tantas pessoas. E será também hora de dar graças a Deus pelas vidas salvas", declarou, em nota, o prefeito Marcelo Crivella.
A ideia inicial da Prefeitura era a de organizar uma festa com seis palcos espalhados em pontos turísticos emblemáticos do Rio, ainda que sem presença de público. Os shows seriam transmitidos pela TV em canal aberto, além de plataformas digitais. Tudo isso seria bancado pela iniciativa privada.
O aumento de casos de contágio de coronavírus nas últimas semanas, contudo, obrigou o cancelamento definitivo. "Quando anunciamos o novo modelo para o Réveillon Rio 2021, falamos em responsabilidade social. O nosso discurso permanece. O motivo do cancelamento nada mais é que uma decisão consciente e responsável", afirmou o presidente da Riotur, Fabricio Villa Flor.

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