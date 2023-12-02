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Caso Braskem

Prefeitura de Maceió vai vistoriar casas em bairro vizinho à área de mineração

Moradores querem ser realocados e indenizados. O bairro está ilhado socialmente após o esvaziamento de cinco bairros vizinhos
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 dez 2023 às 18:51

Publicado em 02 de Dezembro de 2023 às 18:51

Cinco bairros de Maceió registraram afundamento do solo
Cinco bairros de Maceió registraram afundamento do solo Crédito: Reprodução/Redes sociais
Moradores da região do Flexais, vizinha à área de extração de sal-gema, em Maceió, Alagoas, devem ter as casas vistoriadas para identificar riscos em consequência da mineração pela petroquímica Braskem.
Após uma manifestação na sexta-feira (1º), com bloqueio de via, lideranças da área foram recebidas pela prefeitura. Eles querem ser incluídos no programa de realocação e serem indenizados pela Braskem.
A assessoria de imprensa da prefeitura informou que a próxima reunião deve ocorrer no dia 11 de dezembro, quando serão definidos os próximos passos.
O líder comunitário Mauricio Sarmento participou da reunião e afirmou que foi positiva. Os moradores aguardam que o pleito por realocação seja atendido, já que a região estaria também em risco eminente.
Apesar de não constar entre as regiões de risco de afundamento pelas autoridades do estado, o Flexais está ilhado socialmente após o deslocamento de cinco bairros vizinhos desde 2019. Só é possível acessá-lo passando pelas regiões agora desertas após a remoção da população.
A Braskem informou que segue o mapa de linhas prioritárias de realocação das famílias, conforme definição da Defesa Civil.

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