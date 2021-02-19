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Em imunização

Prefeitura de Eldorado vai apurar "cartão rasgado" de mãe de Bolsonaro

O presidente afirmou que um funcionário responsável por vacinar sua mãe teria rasgado um cartão de registro da imunização e trocado por outro documento
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 fev 2021 às 17:56

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 17:56

Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro
Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro.  Crédito: Reprodução
A prefeitura de Eldorado, no interior paulista, informou nesta sexta-feira (19), que irá instaurar sindicância administrativa para apurar o relato do presidente Jair Bolsonaro de que o funcionário responsável por vacinar sua mãe teria rasgado um cartão de registro da imunização e trocado por outro documento.
O presidente afirmou, em uma transmissão nas redes sociais, que o auxiliar que imunizou Olinda Bonturi Bolsonaro teria registrado, inicialmente, o uso da vacina Oxford/AstraZeneca. Em seguida, ainda de acordo com ele, rasgou o documento e o substituiu por um cartão informando a imunização com a Coronavac, do Instituto Butantan.
A mãe do presidente foi vacinada na sexta-feira passada (12), em sua residência no município do Vale do Ribeira. A Secretaria de Comunicação da prefeitura de Eldorado informou que os dados referentes à vacinação só podem ser divulgados por autorização expressa da pessoa ou dos familiares. O órgão relatou que, além da sindicância administrativa, "outras medidas legais também poderão ser tomadas no decorrer das investigações".
O governo do Estado de São Paulo, ao comentar sobre o caso, informou, por meio de nota, que não divulga dados individualizados dos vacinados, "mesmo sabendo que nove em cada 10 vacinas contra o coronavírus distribuídas no Brasil são produzidas pelo Instituto Butantan (Coronavac)". "Independentemente de qual vacina, Oxford ou do Butantan, o Governo de São Paulo reforça a importância de todos se vacinarem Somente com a vacinação em massa dos brasileiros será possível voltar a normalidade".
A Prefeitura de Eldorado informou que recebeu um total de 2.861 doses da vacina Coronavac, e 80 doses da AstraZeneca. Funcionários da disseram ao Estadão que, no mesmo dia em que ela foi imunizada, outras 25 pessoas da mesma faixa etária receberam a vacina - todas as doses aplicadas no dia seriam da Coronavac, segundo os funcionários.

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