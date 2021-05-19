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Flagra em vídeo

Prefeito do Rio é multado pela prefeitura por não usar máscara

Eduardo Paes (DEM) recebeu a penalidade, no valor de R$ 562,42, por não usar o equipamento de proteção durante visita a um estabelecimento comercial
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mai 2021 às 19:52

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 19:52

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (DEM), foi multado por não usar máscara durante visita a um estabelecimento comercial no centro da cidade, em 8 de maio. A multa, de R$ 562,42, foi aplicada no dia 10 pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e pela Vigilância Sanitária, e foi paga no mesmo dia, segundo a pasta.
Paes esteve no bar Armazém do Senado, onde ocorria uma apresentação musical, e se uniu aos músicos para cantar, sem máscara. A cena foi filmada e divulgada pelas redes sociais.

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O prefeito se desculpou, em nota. "Errei e me desculpo. Recebi um convite há cerca de um mês do chef Pedro Artagão para gravar um programa que ele está fazendo sobre a gastronomia de diferentes bairros do Rio. Pedro me convidou para um giro pelo centro do Rio, local incrível e que buscamos recuperar (...). Andando pela Rua do Senado, passamos por um bar tradicional da região e que respeitava todas as normas estabelecidas pela prefeitura, inclusive com música ao vivo dentro das regras", escreveu o prefeito.
"Errei ao resolver me juntar aos músicos e cantar algumas músicas. Obviamente, ver o prefeito da cidade cantando em um bar é um fato que por si só gera alguma aglomeração, que é tudo que não se deve fazer nesse momento. Além disso, retirei minha máscara por algum tempo enquanto cantava. Me desculpo com a população por esse gesto. Me desculpo por minha atitude e deixo bem claro aqui que não me inibirei em continuar estabelecendo as medidas necessárias para enfrentar essa doença. Os negacionistas de plantão que não se animem com meu erro", completou Paes.

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