Prefeito do Rio é multado pela prefeitura por não usar máscara

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Crédito: Tomaz Silva/ Agência Brasil

Eduardo Paes (DEM), foi multado por não usar máscara durante visita a um estabelecimento comercial no centro da cidade, em 8 de maio. A multa, de R$ 562,42, foi aplicada no dia 10 pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e pela Vigilância Sanitária, e foi paga no mesmo dia, segundo a pasta. O prefeito do Rio de Janeiro (DEM), foi multado por não usar máscara durante visita a um estabelecimento comercial no centro da cidade, em 8 de maio. A multa, de R$ 562,42, foi aplicada no dia 10 pela Secretaria Municipal de Ordem Pública e pela Vigilância Sanitária, e foi paga no mesmo dia, segundo a pasta.

Paes esteve no bar Armazém do Senado, onde ocorria uma apresentação musical, e se uniu aos músicos para cantar, sem máscara. A cena foi filmada e divulgada pelas redes sociais.

O prefeito se desculpou, em nota. "Errei e me desculpo. Recebi um convite há cerca de um mês do chef Pedro Artagão para gravar um programa que ele está fazendo sobre a gastronomia de diferentes bairros do Rio. Pedro me convidou para um giro pelo centro do Rio, local incrível e que buscamos recuperar (...). Andando pela Rua do Senado, passamos por um bar tradicional da região e que respeitava todas as normas estabelecidas pela prefeitura, inclusive com música ao vivo dentro das regras", escreveu o prefeito.