Prefeito defende lockdown e chora ao falar da morte do pai e do irmão

O prefeito Márcio Melo Gomes (Republicanos), o Márcio Cabeça, de Mongaguá Crédito: Facebook/Márcio Cabeça

Após perder em uma semana o pai e o irmão por complicações da Covid-19 , o prefeito de Mongaguá (SP), Márcio Melo Gomes (Republicanos), fez uma transmissão ao vivo, na tarde de terça-feira (30), para responder aos ataques que vinha sofrendo por ter adotado medidas mais duras de isolamento social.

De uma família de comerciantes, o prefeito emocionou quem o assistia ao afirmar que preferia ouvir do pai e do irmão que o comércio deles havia quebrado do que chorar a morte deles. "Porque nós já quebramos e, com a vida, conseguimos dar a volta por cima. Infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida", disse, chorando.

Ao Estadão, o prefeito disse que, mesmo sob a forte emoção pelas duas mortes seguidas, decidiu fazer a live. "Evitei ao máximo, porque meu pai havia ficado internado 14 dias e faleceu na segunda-feira passada. A gente tinha a missão de não deixar vazar (a morte do pai), pois meu irmão estava internado, com o celular na mão e apresentando alguma melhora. Mas era para ter feito já no domingo, pois estávamos com a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) lotada, com 22 pacientes graves, muitos deles intubados, e outros à espera de transferência. Aí veio o segundo baque, com a morte de meu irmão. Eu estava exausto e, mesmo destruído por dentro, acabei colocando para fora os sentimentos aflorados. Precisava dar uma resposta para a população".

O prefeito e sua família vivem do comércio, mas ele não viu outra medida senão restringir atividades comerciais para reduzir a transmissão do vírus.

As lojas estão fechadas e os mercados funcionam de segunda a sexta-feira. Na live, o prefeito falaria sobre uma lei que prevê multa de R$ 200 para quem for flagrado sem máscara. Com a dor da perda dos familiares, acabou mudando o discurso e adotando um tom emocionado.

"A minha família vive do comércio, eu estou no comércio desde os 9 anos, quando acompanhava meu pai ao açougue dele. No comércio, a gente quebra, mas se levanta. E na morte, quem pode dar jeito?", perguntou ao repórter.

Gomes criticou a "falta de consciência" de parte da população que desrespeitava as medidas restritivas e pedia a abertura do comércio. "Vi algumas pessoas ligadas a academias e ao comércio dizendo que o prefeito vai fechar o comércio, que o prefeito vai quebrar a cidade. Em todo esse ano, tudo o que pude fazer para conciliar as duas coisas, para proteger o cidadão de Mongaguá e o comércio tentar sobreviver, vocês podem dizer que fiz o máximo que pude."

O pai do prefeito, Givaldo Gomes, de 64 anos, estava internado no Hospital Regional de Itanhaém e morreu no último dia 22. Já o irmão dele, Givaldo Gomes Junior, tinha 33 anos e apresentou sintomas da Covid logo após a internação do pai. O quadro piorou, ele foi internado na Santa Casa de Santos, mas não se recuperou e morreu na madrugada de domingo, 28.

Na live, o prefeito lembrou que o comércio pode ser recuperado, mas a morte não tem reparação:

"Como eu queria hoje, com a minha família inteira sendo do comércio, sair dessa live e escutar do meu pai e do meu irmão assim: 'Eu quebrei, o meu comércio quebrou" Márcio Melo Gomes (Republicanos) - Prefeito de Mongaguá

Gomes prosseguiu, lembrando que as medidas tinham sido adotadas para preservar vidas. "Não existe nada mais precioso do que a vida de vocês. Mas principalmente de quem vocês amam. Eu não quero que ninguém quebre. Mas como eu queria ouvir agora do meu pai e do meu irmão - um menino de 33 anos de idade que deixou duas filhas e uma mulher -, como eu queria poder escutar isso deles quando acabar essa live", afirmou o prefeito.

Nesta quarta, 31, o prefeito não deu expediente na prefeitura, cumprindo o luto em sua casa, mas não conseguiu descansar. Ele disse ter recebido muitas mensagens e manifestações de pessoas de Mongaguá e de outras cidades. "Não consegui responder a todas. Deixo claro que não fiz isso para viralizar, o que quis deixar claro é que o importante nesse momento é se cuidar e cuidar do próximo, para que não aconteça o que aconteceu com a minha família. Meu desejo é que ninguém mais passe por isso."

Ele disse que não conseguiu ver o vídeo todo depois. "Fico mal vendo de novo, mas percebo que muitas pessoas se comoveram, inclusive algumas que tinham pensamentos contrários aos meus. É tudo muito doloroso, mas preciso continuar a minha missão. Tenho dois filhos, minha mãe, e agora os filhos do meu irmão para cuidar. Mas não posso me esquecer que sou o prefeito de 56 mil cidadãos de Mongaguá."

O desabafo do prefeito de Mongaguá para quem insiste em igualar o fechamento temporário de comércios com vidas perdidas pic.twitter.com/VYhqADrXdk — Samuel Pancher (@SamPancher) March 31, 2021

O prefeito lembrou que seu pai e seu irmão eram saudáveis e tinham vigor físico, o que fez a morte deles causar ainda mais impacto na família. "A gente percebe, e queria que as pessoas também entendessem, que ninguém está livre, que a doença está mais perto do que a gente imagina. O trabalho é importante, todo mundo tem o direito de trabalhar para não passar necessidade. Mas agora o momento é de se cuidar."

Com 56 mil habitantes, a cidade do litoral sul de São Paulo chega a receber quatro vezes sua população em feriados prolongados e no alto verão.