Prédio em construção desaba em Belo Horizonte; uma pessoa morreu

Um prédio de cinco andares em construção desabou na madrugada desta quarta-feira (21) no bairro Planalto, zona norte de Belo Horizonte.

Segundo as informações iniciais, o prédio caiu sobre uma casa.

Prédio desabou sobre casa, que ficou parcialmente destruída Crédito: Reprodução/TV Globo

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu estão no local.

Uma idosa morreu e outras três pessoas foram retiradas dos escombros com vida, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde delas. Todas eram moradoras da cobertura do prédio, que estava na fase final da obra.

Entre as pessoas retiradas com vida está um homem idoso.