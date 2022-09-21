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Minas Gerais

Prédio em construção desaba em Belo Horizonte; uma pessoa morreu

Edifício estava ocupado e caiu sobre uma residência vizinha. De acordo com os bombeiros, uma idosa morreu
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2022 às 09:36

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 09:36

Um prédio de cinco andares em construção desabou na madrugada desta quarta-feira (21) no bairro Planalto, zona norte de Belo Horizonte.
Segundo as informações iniciais, o prédio caiu sobre uma casa.
Prédio desabou sobre casa, que ficou parcialmente destruída
Prédio desabou sobre casa, que ficou parcialmente destruída Crédito: Reprodução/TV Globo
Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e do Samu estão no local.
Uma idosa morreu e outras três pessoas foram retiradas dos escombros com vida, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde delas. Todas eram moradoras da cobertura do prédio, que estava na fase final da obra.
Entre as pessoas retiradas com vida está um homem idoso.
Na terça-feira (20), o mezanino de um galpão de contêineres desabou em Itapecerica da Serra (Grande São Paulo) e matou nove pessoas, segundo o Corpo de Bombeiros. Outras 31 pessoas foram socorridas com ferimentos. No local ocorria um evento com políticos.

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