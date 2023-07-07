Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Prédio desaba em Recife e bombeiros realizam buscas de desaparecidos; veja vídeo
Em Pernambuco

Prédio desaba em Recife e bombeiros realizam buscas de desaparecidos; veja vídeo

Uma mulher de 65 anos foi resgatada com vida após o desabamento do prédio; Defesa Civil afirma que existem crianças entre as vítimas soterradas pelos destroços

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 10:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

07 jul 2023 às 10:55
Parte de um prédio tipo caixão desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira (7)
Parte de um prédio tipo caixão desabou no bairro do Janga, em Paulista, no Grande Recife, na manhã desta sexta-feira (7) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Parte de um prédio desabou na manhã desta sexta-feira, 7, no bairro do Janga, em Paulista, cidade da região metropolitana do Recife, em Pernambuco. Chove forte no local e Corpo de Bombeiros opera em resgate às vítimas. Até o momento, apenas uma mulher, de 65 anos, foi resgatada. Ela foi retirada com vida do local.
Segundo a Defesa Civil do Pernambuco, o primeiro pedido de socorro foi feito às 6h35, logo após o desabamento do prédio, que fica na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima. Não há, até o momento, um número aproximado de vítimas soterradas, mas a Defesa Civil afirmam que são "múltiplas", incluindo crianças. Ao todo, oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para o resgate.
A previsão é de chuva no litoral do Pernambuco ao longo de todo o fim de semana, o que pode dificultar o resgate. No Twitter, moradores da região postaram um vídeo do momento em que o prédio cai.
O deputado federal por Pernambuco e ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Carlos Veras (PT) se pronunciou dizendo que "é necessário encarar com seriedade o déficit habitacional, a ausência de assistência social e a falta de fiscalização nas áreas de risco".
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), não se pronunciou ainda sobre o caso. Mais cedo, ela chegou a alertar em sua conta no Twitter sobre o risco trazido pela forte chuva que cai no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros defesa civil Desabamento Pernambuco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados