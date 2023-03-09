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Financiamento estudantil

Prazo para inscrição no Fies termina nesta sexta-feira (10)

Por meio do programa, o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior

Publicado em 09 de Março de 2023 às 09:18

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

09 mar 2023 às 09:18
Terminam nesta sexta-feira (10) as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Por meio do programa, o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior. Segundo o Ministério da Educação (MEC), serão oferecidas 67 mil vagas no primeiro semestre, de um total de 112 mil para este ano.
Ao todo, 1.389 instituições privadas de ensino superior estão participando desta edição do Fies. Somente para o Espírito Santo são 1.143 vagas.
Para fazer a inscrição o interessado deve acessar Portal Único de Acesso ao Ensino Superior que também reúne informações e resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni). Os candidatos terão que indicar três opções de cursos de graduação.
Estudantes chegando a faculdade
São oferecidas 67 mil vagas no primeiro semestre, segundo MEC Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Critérios

Para pleitear o financiamento, o estudante deve ter feito o Enem de 2010 a 2022, com média nas notas igual ou superior a 450, e não pode ter zerado a redação. Os candidatos também precisam comprovar renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.
Estudantes que têm bolsa parcial do Prouni podem participar do processo seletivo do Fies e financiar a parte da mensalidade não coberta pela bolsa, desde que se enquadrem nas condições previstas no edital do processo seletivo vigente.

Consulta

Para verificar as instituições e opções de vagas disponíveis, basta acessar o Portal Acesso Único, clicar no botão “Consultar oferta de vagas”. Serão exibidas as vagas disponíveis por estado, município, nome do curso, conceito do curso no MEC e, opcionalmente, é possível escolher a instituição de ensino e o local de oferta.
Calendário Fies 2023/1º semestre  
  • Inscrições: Até sexta-feira, 10 de março
  • Resultados (pré-selecionados): 14 de março  
  • Complementação das inscrições dos pré-selecionados: 15 a 17 de março 
  • Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio 

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