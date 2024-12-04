Post engana ao afirmar que Simone Tebet deixou governo e pediu impeachment de Lula

É enganosa a postagem que usa vídeo antigo da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), para afirmar que ela deixou o governo e pediu impeachment de Lula. O vídeo é de 2016, e mostra Tebet enquanto senadora em discurso a favor da abertura do processo de deposição da então presidente Dilma Rousseff