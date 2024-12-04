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Projeto Comprova

Post engana ao afirmar que Simone Tebet deixou governo e pediu impeachment de Lula

É enganosa a postagem que usa vídeo antigo da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), para afirmar que ela deixou o governo e pediu impeachment de Lula. O vídeo é de 2016, e mostra Tebet enquanto senadora em discurso a favor da abertura do processo de deposição da então presidente Dilma Rousseff

Publicado em 04 de Dezembro de 2024 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2024 às 19:48
Projeto Comprova: Post engana ao afirmar que Simone Tebet deixou governo e pediu impeachment de Lula
A fala da ministra Simone Tebet foi editada e teve contexto suprimido para parecer que as críticas são atuais e se referem ao governo Lula Crédito: Reprodução You Tube/Arte: A Gazeta
Conteúdo investigadoVídeo reparte a tela em duas. Acima, mostra discurso, no Senado Federal, de Simone Tebet, atual ministra do Planejamento e Orçamento. Abaixo, foto do presidente Lula em conversa com o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Sobre a tela está escrita a palavra “Urgente” e a frase “Simone Tebet deixa o governo e pede impeachment de Lula”.
Onde foi publicado: TikTok e YouTube.
Conclusão do Comprova: Postagem engana ao tirar de contexto vídeo antigo de Simone Tebet. De 11 de maio de 2016, ele mostra o discurso da então senadora durante voto para aceitar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). As falas críticas ao governo Dilma, cuja transcrição consta no site do Senado Federal, foram editadas, com supressão de menções a datas. Os trechos foram tirados de contexto para passar a ideia enganosa de que são atuais e estão relacionados ao governo Lula.
Simone Tebet ocupou vaga no Senado Federal de fevereiro de 2015 a dezembro de 2022, quando aceitou convite de Lula para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) no terceiro mandato do petista, que teve início em janeiro seguinte. A ministra permanece à frente da pasta desde então.
O Comprova fez contato com o MPO, que chamou de fake news as afirmações da postagem. O órgão ressaltou que Simone Tebet segue no governo e não pediu o impeachment de Lula, diferentemente do que afirma a postagem.
Para o Comprova, enganoso é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.
Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até esta terça-feira (3), a postagem no TikTok contabilizava 12,1 mil compartilhamentos, 2,4 mil comentários e 25,5 mil curtidas. No dia seguinte, ela não estava mais no ar. No YouTube, foram registradas mais de 24 mil visualizações até a quarta-feira (4).
Fontes que consultamos: Pesquisa Google com a combinação dos termos “Simone Tebet”, “discurso” e “impeachment” levou ao vídeo original no canal do YouTube da TV Senado. Também foram feitas consultas no site do Senado Federal e contato com o MPO. O Comprova enviou mensagem para a conta no TikTok que divulgou a postagem enganosa, mas não obteve resposta. A equipe não localizou contato do perfil no YouTube que divulgou o mesmo material.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: O Boatos.org também investigou o assunto e classificou como falsas as alegações da postagem. Recentemente, o Comprova mostrou que post engana ao afirmar que Operação Carro-Pipa foi abandonada pelo governo federal, que não é verdade que a União tenha vendido a maior reserva de urânio do Brasil para a China e que vídeo engana ao dizer que CEO do Carrefour mudou de ideia sobre carne do Mercosul após conversa com Elon Musk e Jair Bolsonaro.

Investigação e verificação

Investigado por: Estadão e A Gazeta

 Texto verificado por: Correio Braziliense, Metrópoles, Folha e Terra

 O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.

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