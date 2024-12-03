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Projeto Comprova

Post engana ao afirmar que a Operação Carro-Pipa foi abandonada pelo governo federal

Em 25 de novembro, o programa sofreu uma interrupção em municípios da Paraíba, mas o abastecimento de água foi restabelecido no dia 27

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 17:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 17:18
Projeto Comprova: Post engana ao afirmar que a Operação Carro-Pipa foi abandonada pelo governo federal
O governo Lula não abandonou a Operação Carro-Pipa Crédito: Reprodução X/Arte: A Gazeta
Conteúdo investigadoPost afirma que o governo Lula abandonou a Operação Carro-Pipa e deixou 270 mil pessoas sem água no Nordeste. A alegação é acompanhada de uma foto do presidente e outra de um caminhão abastecendo uma cisterna.
Onde foi publicado: X.
Conclusão do Comprova: É enganoso que o governo federal tenha abandonado a Operação Carro-Pipa, que abastece cerca de 34 mil cisternas coletivas no semiárido nordestino. O que aconteceu foi uma interrupção por falta de descentralização de recursos, mas a ação já foi restabelecida.
No dia 25 de novembro, o Jornal da Paraíba noticiou que o Escritório Regional do Primeiro Grupamento de Engenharia do Exército comunicou à Defesa Civil da Paraíba que, a partir da mesma data, haveria a suspensão da operação devido à falta de descentralização de recursos financeiros pelo governo federal.
No entanto, no dia seguinte (26), o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que repassou (descentralizou) R$ 38.096.775 para o Exército Brasileiro para o pagamento de pipeiros e retomada imediata do programa. No dia 27, conforme divulgado pela imprensa, o serviço foi restabelecido.
A reportagem entrou em contato com o autor do post via mensagem direta no X, mas não obteve resposta.
Para o Comprova, Enganoso é o conteúdo retirado do contexto original e usado em outro de modo que seu significado sofra alterações; que usa dados imprecisos ou que induz a uma interpretação diferente da intenção de seu autor; conteúdo que confunde, com ou sem a intenção deliberada de causar dano.
Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 2 de dezembro, o conteúdo foi visualizado 874,7 mil vezes no X, além de ter sido repostado 3 mil vezes, curtido 23 mil vezes e recebido mil comentários.
Fontes que consultamos: Notícias em veículos de imprensa locais e de abrangência nacional e o MIDR.

Programa sofreu paralisação, mas não foi descontinuado

No mesmo dia em que o governo federal anunciou a descentralização de recursos, foi divulgado também que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) anteciparia a entrega de 15 carros-pipa para municípios da Paraíba, em um esforço para minimizar os efeitos da seca que afeta o estado e garantir o acesso à água a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Os investimentos somam R$ 8,5 milhões.
No dia 27, o G1 Paraíba e a CNN noticiaram que o Exército Brasileiro recebeu os recursos financeiros e o fornecimento de água potável foi restabelecido em todo o semiárido brasileiro.
De acordo com a CNN, inicialmente, a paralisação afetou os pipeiros autônomos, que atendem aproximadamente 140 mil pessoas, com a previsão de que o impacto se expandisse a partir do dia 2 de dezembro, caso a situação não fosse resolvida. De acordo a Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), o serviço abastece com água potável 159 municípios, atendendo quase 270 mil habitantes no estado.
O G1 Paraíba informou que foram destinados cerca de R$ 4,8 milhões para atender à demanda, sendo esses valores divididos entre os quartéis responsáveis pela operação no estado.
O Comprova procurou o Exército Brasileiro, a Secretaria da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos da Paraíba e a Famup, mas não obteve retorno.

O que é a Operação Carro-Pipa?

Criada em setembro de 2012, no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff (PT), a Operação Carro-Pipa atende atualmente 344 municípios na região do semiárido nordestino em situação de emergência ou calamidade pública com reconhecimento da Defesa Civil Nacional. O objetivo é garantir o acesso à água potável em municípios que sofrem com a escassez hídrica, um problema recorrente nessa região do País.
Conforme o governo federal, de 2023 a 2024, mais de 500 municípios foram atendidos e, atualmente, a operação abastece cerca de 34 mil cisternas coletivas, proporcionando acesso à água potável mensalmente para mais de 1,5 milhão de pessoas.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: o Comprova já checou, anteriormente, outras alegações envolvendo a Operação Carro-Pipa. No ano passado, foi verificado que um vídeo resgatou uma notícia antiga para enganar sobre a interrupção do programa. A seca no Nordeste frequentemente é alvo de conteúdos com desinformação. O projeto também identificou ser falso que a família de Ciro Gomes tenha 77 empresas de carros-pipa no Ceará e que esse tenha sido o motivo do atraso das obras da transposição do Rio São Francisco e que um trecho do Eixo Norte da transposição não foi fechado pelo governo Lula.

Investigação e verificação

Investigado por: Agência Tatu e Estadão

Texto verificado por: Metrópoles, A Gazeta, Terra, SBT e SBT News

 O Projeto Comprova é uma iniciativa colaborativa e sem fins lucrativos liderada e mantida pela Abraji – Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo e que reúne jornalistas de 42 veículos de comunicação brasileiros para descobrir, investigar e desmascarar conteúdos suspeitos sobre políticas públicas, eleições, saúde e mudanças climáticas que foram compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens. A Gazeta faz parte dessa aliança.

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