Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Porteiro sobre mulher agredida: se eu demorasse, ela não sobreviveria
Empresária espancada no RJ

Porteiro sobre mulher agredida: se eu demorasse, ela não sobreviveria

Elaine Caparroz e Vinícius Serra se conheceram há oito meses, por intermédio de uma rede social; na última sexta-feira (15) tiveram o primeiro encontro, um jantar na casa dela

Publicado em 

20 fev 2019 às 19:34

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 19:34

Empresária espancada durante quatro horas está internada no Hospital Casa de Portugal Crédito: Reprodução/Google Street View
"Se eu demorasse mais 10 ou 15 minutos, ela não sobreviveria", afirmou o porteiro Juciley Souza Andrade, de 44 anos, que salvou a vida da paisagista Elaine Caparroz, espancada em um apartamento na madrugada de sábado (16), na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Andrade contou que fazia uma ronda de rotina pelo andar em que Elaine mora quando ouviu os gritos de socorro.
Em entrevista concedida na 16ª Delegacia de Polícia, após prestar depoimento, o porteiro contou que tocou a campainha do apartamento por diversas vezes, mas não foi atendido. Ele, então, voltou à portaria e chamou a polícia. Quando retornava ao apartamento encontrou o agressor de Elaine, o estudante de direito e lutador de jiu jitsu Vinícius Serra e o rendeu. Ele foi preso em flagrante logo depois, com a chegada da polícia.
Juciley contou que, depois, voltou ao apartamento. "Nunca vi um cenário como aquele em que a encontrei", contou, lembrando que havia sangue por todo lado.
A paisagista conheceu Vinícius há oito meses, por intermédio de uma rede social. Na última sexta-feira (15) tiveram seu primeiro encontro, um jantar na casa de Elaine. Ela segue internada em um hospital particular, no Centro.
Segundo contou a própria Elaine, ela acordou no meio da noite já sendo espancada por Vinícius. À polícia, o lutador afirmou que teve "um surto". Os pais de Vinícius foram chamados a depor mas não apareceram na delegacia.
Há três anos, Vinicius foi acusado de agredir o irmão deficiente e o próprio pai. Um colega de faculdade contou, em entrevista à TV Globo que ele sempre teve um comportamento violento. Ainda nesta quarta-feira (20), a delegada responsável pelo caso, Adriana Belém, deverá ir até o hospital onde Elaine está internada para tomar o depoimento da vítima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espancamento Feminicídio mulher Rio de Janeiro Violência Contra a Mulher
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados