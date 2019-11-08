Porteiro que citou Bolsonaro mora em área dominada por milícia, diz revista

Ainda segundo a Veja, a Gardênia Azul já estava no radar dos policiais que investigam o assassinato da vereadora porque Ronnie Lessa, o preso acusado de efetuar os disparos contra Marielle, seria um dos responsáveis pelo controle daquela região.

"Não lembro nem se estava dentro ou fora. A coisa toda aconteceu há tempos, e são muitas casas e visitantes o dia inteiro", afirmou. "Todos aqui no condomínio ficaram surpresos por ele ter ligado o presidente a um crime gravíssimo", disse ainda o porteiro, que é bolsonarista assumido e tem foto com o presidente nas redes sociais. Para ele, podem estar usando o colega para prejudicar a imagem de Bolsonaro.