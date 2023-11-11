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Crime bárbaro

Por ciúme da namorada, homem dá voadora e mata idoso em Minas Gerais

Idoso com deficiência intelectual teria oferecido banana à mulher. Agressor foi preso em flagrante por homicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 nov 2023 às 18:16

Publicado em 11 de Novembro de 2023 às 18:16

Câmera de videomonitoramento flagrou momento em que homem dá golpe em idoso em Minas Gerais
Câmera de videomonitoramento flagrou momento em que homem dá golpe em idoso em Minas Gerais Crédito: Reprodução/ Twitter
BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Num gesto de simpatia, Valdir Prates Braga, 62 anos, ficou conhecido em Patrocínio (MG). O idoso com deficiência intelectual oferecia bananas às pessoas que passavam por ele. Mas um homem não gostou quando o idoso presenteou sua namorada e reagiu com uma voadora pelas costas, o que causou a morte de Valdir.
"Ele caiu, bateu a cabeça no chão. Teve trauma. Chegou a ser atendido e constataram o óbito", disse o delegado Bruno Marocco Crenite, da Central Estadual de Plantão.
As imagens das câmeras de segurança mostram o agressor de identidade não revelada pela polícia correndo para alcançar o idoso, pulando e acertando a vítima pelas costas. O relógio marcava 11h42 de sexta-feira (10) quando Valdir desabou com o impacto do golpe.
Ele nem percebeu o perigo, caminhava tranquilo até ser atingido pelo homem de 26 anos. Valdir caiu de testa no chão e a gravidade da situação fez o Samu ser acionado.
O idoso estava sendo atendido quando ocorreu uma parada cardiorrespiratória. Os médicos esgotaram os recursos e não conseguiram reanimar a vítima.
O enterro aconteceu na manhã deste sábado (11) no Cemitério Municipal de Patrocínio.

Prisão em flagrante

O agressor foi preso em flagrante por homicídio, afirmou o delegado Bruno Marocco Crenite. Ele afirmou que o crime tem duas qualificações: motivo fútil e sem permitir chances de defesa.
O delegado ressaltou que o homem teria ficado com ciúmes porque Valdir ofereceu uma banana a namorada dele. Por reagir desta maneira e causar a morte do idoso, o agressor terá a pena amentada em caso de condenação pela Justiça.
O delegado revelou que o homem tinha passagem policial por roubo, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.
Ele está detido no presídio de Patrocínio. Os depoimentos das testemunhas estão marcados para começar nesta segunda-feira.

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