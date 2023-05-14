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Tragédia

Policial civil mata quatro colegas a tiros dentro de delegacia no Ceará

Crime aconteceu na Delegacia Regional de Camocim, no noroeste do Estado; causa ainda está sendo apurada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 mai 2023 às 13:23

Publicado em 14 de Maio de 2023 às 13:23

Quatro policiais foram mortos a tiros dentro da Delegacia Regional da Polícia Civil de Camocim, município localizado no noroeste do Ceará, a 350 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, 14. O autor dos disparos também é agente da polícia civil e foi preso.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas são os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, além do inspetor Gabriel de Souza Ferreira. O policial que efetuou os disparos não teve o nome divulgado.
Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim (CE), onde quatro agentes foram mortos a tiros por outro policial
Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim (CE), onde quatro agentes foram mortos a tiros por outro policial Crédito: Google Street View/Reprodução
A motivação do crime ainda está sendo investigada, e o policial civil que atirou contra os colegas ainda não havia sido ouvido até a publicação deste texto. Na manhã deste domingo, a delegacia regional permanecia isolada para o trabalho de perícia.
O governo do Estado lamentou o ocorrido. "Neste momento de dor, a SSPDS-CE e todas as suas vinculadas, em especial a Polícia Civil do Ceará, se solidarizam com familiares e amigos das quatro vítimas e reforçam que todo o aparato das instituições encontra-se disponível", informou a secretaria, em nota. "A SSPDS reconhece os relevantes serviços prestados à sociedade cearense pelos policiais civis que tanto contribuíram para o combate à criminalidade no Ceará."

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