Policial civil mata quatro colegas a tiros dentro de delegacia no Ceará

Quatro policiais foram mortos a tiros dentro da Delegacia Regional da Polícia Civil de Camocim, município localizado no noroeste do Ceará, a 350 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na madrugada deste domingo, 14. O autor dos disparos também é agente da polícia civil e foi preso.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), as vítimas são os escrivães Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, além do inspetor Gabriel de Souza Ferreira. O policial que efetuou os disparos não teve o nome divulgado.

Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim (CE), onde quatro agentes foram mortos a tiros por outro policial Crédito: Google Street View/Reprodução

A motivação do crime ainda está sendo investigada, e o policial civil que atirou contra os colegas ainda não havia sido ouvido até a publicação deste texto. Na manhã deste domingo, a delegacia regional permanecia isolada para o trabalho de perícia.