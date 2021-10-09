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Combate ao tráfico

Polícia Rodoviária apreende 12 toneladas de maconha no interior de São Paulo

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), foi a maior apreensão de drogas em rodovias de São Paulo neste ano.

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 10:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 out 2021 às 10:41
Um homem e uma mulher foram presos pelo batalhão Rodoviário da Polícia Militar, na tarde de quinta-feira (7), após serem flagrados em uma carreta que transportava 12 toneladas de maconha, na altura do km 570 da rodovia Raposo Tavares, em Presidente Prudente (558 km de SP).
PRF apreende 2 kg de maconha na BR 101, em Viana
12 toneladas de maconha foram apreendidas pela PRF em São Paulo Crédito: Divulgação/PRF
De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), foi a maior apreensão de drogas em rodovias de São Paulo neste ano.
Segundo a pasta, uma equipe da TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) patrulhava a estrada durante Operação São Paulo Mais Seguro quando se deparou com o caminhão com placas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Durante a vistoria no interior da carreta, foram localizados diversos tabletes de maconha, que estavam distribuídos em fardos escondidos em meio a uma carga de soja.
De acordo com a Polícia Militar, além da droga, que totalizou 12,1 toneladas, foram apreendidos dois aparelhos de telefone celular.
O homem, que conduzia o caminhão, e a passageira foram presos e conduzidos até a sede da Polícia Federal em Presidente Prudente, onde, de acordo com a SSP, foram indiciados por tráfico de drogas.

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