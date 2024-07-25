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No Rio de Janeiro

Polícia prende suspeito de aplicar 'golpe da caipirinha' em turistas

Homem atuava junto com uma quadrilha aplicando golpes em turistas estrangeiros na Praia de Copacabana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2024 às 11:56

Publicado em 25 de Julho de 2024 às 11:56

Caipirinha foi declarada patrimônio imaterial do Rio.
Polícia prende suspeito de aplicar 'golpe da caipirinha' em turistas no Rio Crédito: Daniel Reche/Reprodução Pixabay
Um homem foi preso em flagrante na terça (23) após aplicar o "golpe da caipirinha" em turistas chilenos no Rio.
Criminosos extorquiam dinheiro de turistas estrangeiros no calçadão de Copacabana. Segundo a polícia, os homens se aproximavam das vítimas quando elas estavam bebendo na rua e enchiam os copos com cachaça, sem consentimento.
Chileno foi forçado a pagar R$ 20 no cartão de crédito. A quadrilha também tentou vender maconha para os turistas. Depois, a vítima checou o extrato bancário e descobriu que os bandidos passaram o valor de US$ 899 (cerca de R$ 5 mil).
Turista registrou boletim de ocorrência. Um homem foi preso em flagrante com uma máquina de cartão, dinheiro e cartão de crédito após ser reconhecido. O material foi apreendido pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.
A polícia ainda tenta encontrar dois homens. "Diligências estão em andamento para identificar e localizar os comparsas da organização criminosa envolvidos no delito", informou a Polícia Civil.

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