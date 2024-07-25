Polícia prende suspeito de aplicar 'golpe da caipirinha' em turistas

Um homem foi preso em flagrante na terça (23) após aplicar o "golpe da caipirinha" em turistas chilenos no Rio.
Criminosos extorquiam dinheiro de turistas estrangeiros no calçadão de Copacabana. Segundo a polícia, os homens se aproximavam das vítimas quando elas estavam bebendo na rua e enchiam os copos com cachaça, sem consentimento.
Chileno foi forçado a pagar R$ 20 no cartão de crédito. A quadrilha também tentou vender maconha para os turistas. Depois, a vítima checou o extrato bancário e descobriu que os bandidos passaram o valor de US$ 899 (cerca de R$ 5 mil).
Turista registrou boletim de ocorrência. Um homem foi preso em flagrante com uma máquina de cartão, dinheiro e cartão de crédito após ser reconhecido. O material foi apreendido pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo.
A polícia ainda tenta encontrar dois homens. "Diligências estão em andamento para identificar e localizar os comparsas da organização criminosa envolvidos no delito", informou a Polícia Civil.