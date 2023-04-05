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Em Brasília

Polícia prende responsável por comércio ilegal de cerveja vencida

Empresário modificava a data de validade presente nas latas de cerveja, que posteriormente eram revendidas para outros estabelecimentos

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 09:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 abr 2023 às 09:12
Cerca de 152.000 latas de cerveja foram apreendidas pela polícia
Cerca de 152.000 latas de cerveja foram apreendidas pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um empresário pernambucano, que não teve sua identidade revelada, foi preso de maneira preventiva em Brasília por adulterar latas e vender cerveja vencida.
A empresa atuava modificando a data de validade de latas de cerveja para vendê-las depois. Uma operação no dia 30 de março na sede da empresa prendeu o gerente em flagrante. Cerca de 152 mil latas de cerveja foram apreendidas.
A 18° DP do DF prendeu o homem na tarde desta terça-feira (4), em Taguatinga, no DF. Ele já havia sido preso em 2016, suspeito de interferir em uma investigação policial.
O empresário é suspeito de manter mercadoria imprópria para consumo em depósito para revenda.
Empresário preso suspeito de chefiar esquema de venda de cerveja vencida, no DF
Empresário preso suspeito de chefiar esquema de venda de cerveja vencida, no DF Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Segundo o juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, o empresário "vendeu bebidas impróprias para o consumo para diversos estabelecimentos, havendo, ante o volume das transações criminosas praticadas, a possibilidade concreta de que continue a praticar o referido crime se permanecer solto".

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