Polícia prende responsável por comércio ilegal de cerveja vencida

Cerca de 152.000 latas de cerveja foram apreendidas pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um empresário pernambucano, que não teve sua identidade revelada, foi preso de maneira preventiva em Brasília por adulterar latas e vender cerveja vencida.

A empresa atuava modificando a data de validade de latas de cerveja para vendê-las depois. Uma operação no dia 30 de março na sede da empresa prendeu o gerente em flagrante. Cerca de 152 mil latas de cerveja foram apreendidas.

A 18° DP do DF prendeu o homem na tarde desta terça-feira (4), em Taguatinga, no DF. Ele já havia sido preso em 2016, suspeito de interferir em uma investigação policial.

O empresário é suspeito de manter mercadoria imprópria para consumo em depósito para revenda.

Empresário preso suspeito de chefiar esquema de venda de cerveja vencida, no DF Crédito: Divulgação/Polícia Civil