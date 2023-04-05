Polícia prende responsável por comércio ilegal de cerveja vencida

Um empresário pernambucano, que não teve sua identidade revelada, foi preso de maneira preventiva em Brasília por adulterar latas e vender cerveja vencida.
A empresa atuava modificando a data de validade de latas de cerveja para vendê-las depois. Uma operação no dia 30 de março na sede da empresa prendeu o gerente em flagrante. Cerca de 152 mil latas de cerveja foram apreendidas.
A 18° DP do DF prendeu o homem na tarde desta terça-feira (4), em Taguatinga, no DF. Ele já havia sido preso em 2016, suspeito de interferir em uma investigação policial.
O empresário é suspeito de manter mercadoria imprópria para consumo em depósito para revenda.
Segundo o juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, o empresário "vendeu bebidas impróprias para o consumo para diversos estabelecimentos, havendo, ante o volume das transações criminosas praticadas, a possibilidade concreta de que continue a praticar o referido crime se permanecer solto".