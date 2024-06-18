Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia prende homem suspeito de estuprar três filhos no DF
Estava foragido

Polícia prende homem suspeito de estuprar três filhos no DF

Segundo as investigações, além dos estupros, o homem obrigava os filhos a assistirem filmes pornográficos e reproduzir as cenas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jun 2024 às 14:21

Publicado em 18 de Junho de 2024 às 14:21

Um homem de 39 anos suspeito de ter estuprado os três filhos foi preso no sábado (15) em Curitiba em uma ação conjunta das Polícias Civis do Distrito Federal e do Paraná. Ele estava foragido desde 2022, quando teve a prisão preventiva decretada. As crianças tinham de 3 a 6 anos quando os abusos ocorreram, de acordo com os investigadores.
Os crimes teriam acontecido em Guará, no Distrito Federal, de 2014 a 2018. Segundo as investigações, além dos estupros, o homem obrigava os filhos a assistirem filmes pornográficos e reproduzir as cenas. As investigações começaram após a criança mais velha contar para a mãe o que tinha acontecido. A mulher procurou a polícia. Assim que soube da denúncia, o suspeito fugiu.
A investigação liderada pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente do DF, que descobriu que o homem estava escondido na região metropolitana de Curitiba, onde foi localizado e preso. Ele foi levado para Cadeia Pública de Araucárias (PR). Ele deve ser transferido para Distrito Federal. Se condenado, ele pode pegar de 40 a 60 anos de prisão pelos estupros e maus-tratos, segundo a Polícia Civil.
De acordo com dados do SUS (Sistema Único de Saúde) divulgados pela ministra Cida Gonçalves (Mulheres), em 2022, o Brasil registrou cerca de 75 mil casos de estupro, o maior da série histórica, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Seis em cada dez vítimas eram crianças de até 13 anos, 57% eram negras e 68% dos estupros ocorreram na residência das vítimas. Outro dado revela a gravidade deste cenário: em 64% dos casos, os autores eram familiares das vítimas. Ou seja, as principais vítimas de estupro no Brasil são meninas de até 14 anos, abusadas pelos familiares, como pais, avôs e tios.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Polícia Civil Prisão Distrito Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados