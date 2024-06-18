Polícia prende homem suspeito de estuprar três filhos no DF

Um homem de 39 anos suspeito de ter estuprado os três filhos foi preso no sábado (15) em Curitiba em uma ação conjunta das Polícias Civis do Distrito Federal e do Paraná. Ele estava foragido desde 2022, quando teve a prisão preventiva decretada. As crianças tinham de 3 a 6 anos quando os abusos ocorreram, de acordo com os investigadores.

Os crimes teriam acontecido em Guará, no Distrito Federal, de 2014 a 2018. Segundo as investigações, além dos estupros, o homem obrigava os filhos a assistirem filmes pornográficos e reproduzir as cenas. As investigações começaram após a criança mais velha contar para a mãe o que tinha acontecido. A mulher procurou a polícia. Assim que soube da denúncia, o suspeito fugiu.

A investigação liderada pela Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente do DF, que descobriu que o homem estava escondido na região metropolitana de Curitiba, onde foi localizado e preso. Ele foi levado para Cadeia Pública de Araucárias (PR). Ele deve ser transferido para Distrito Federal. Se condenado, ele pode pegar de 40 a 60 anos de prisão pelos estupros e maus-tratos, segundo a Polícia Civil.