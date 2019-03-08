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Violência contra mulher

Polícia prende homem acusado de estuprar sogra de 101 anos em PE

José Bezerra da Silva, de 44 anos, foi flagrado por câmeras escondidas

Publicado em 08 de Março de 2019 às 19:22

Publicado em 

08 mar 2019 às 19:22
José Bezerra da Silva, de 44 anos, estuprou a sogra de 101 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem foi preso nesta quinta-feira (07), na cidade de Pombos, em Pernambuco, sob acusação de estuprar a sogra de 101 anos. A Polícia Civil informou que José Bezerra da Silva, o ‘Dé’, de 44 anos, confessou o crime.
O homem mantinha relacionamento há 21 anos com a filha da idosa. Segundo a Polícia, a mulher desconfiou de ‘Dé’ e instalou câmeras escondidas no quarto da mãe.
As câmeras flagraram o estupro durante a manhã de quinta-feira. A Polícia informou que foi ao local de trabalho de ‘Dé’ e o prendeu em flagrante.
A investigação corre na 10.ª Delegacia da Mulher em Vitória de Santo Antão. Segundo a Polícia, a filha da idosa preferiu ser assistida por uma delegacia especializada.
A reportagem está tentando localizar a defesa de José Bezerra da Silva. O espaço está aberto.

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