Polícia prende homem acusado de estuprar sogra de 101 anos em PE

José Bezerra da Silva, de 44 anos, estuprou a sogra de 101 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem foi preso nesta quinta-feira (07), na cidade de Pombos, em Pernambuco, sob acusação de estuprar a sogra de 101 anos. A Polícia Civil informou que José Bezerra da Silva, o ‘Dé’, de 44 anos, confessou o crime.

O homem mantinha relacionamento há 21 anos com a filha da idosa. Segundo a Polícia, a mulher desconfiou de ‘Dé’ e instalou câmeras escondidas no quarto da mãe.

As câmeras flagraram o estupro durante a manhã de quinta-feira. A Polícia informou que foi ao local de trabalho de ‘Dé’ e o prendeu em flagrante.

A investigação corre na 10.ª Delegacia da Mulher em Vitória de Santo Antão. Segundo a Polícia, a filha da idosa preferiu ser assistida por uma delegacia especializada.