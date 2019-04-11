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São Paulo

Polícia prende dois suspeitos de envolvimento em tiroteio em Suzano

O Ataque na Escola Professor Raul Brasil deixou dez pessoas mortas e onze feridas

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 17:47

Publicado em 

11 abr 2019 às 17:47
Adolescentes usaram revólver e arma medieval durante ataque em Suzano Crédito: Reprodução | TV Globo
A Polícia Civil prendeu nesta quinta-feira (11) mais dois suspeitos de envolvimento no ataque realizado na Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. O ataque à escola, ocorrido na manhã do dia 13 de março, foi executado por dois ex-alunos, de 17 e 25 anos, armados.
Dez pessoas morreram, das quais duas funcionárias da escola, cinco alunos, um comerciante e os dois atiradores. O tiroteio deixou ainda 11 feridos.
Na quarta-feira (10), já havia sido preso um homem de 47 anos acusado de vender o revólver e a munição usada pelos dois atiradores.
No último dia 19, a polícia prendeu um adolescente de 17 anos, amigo de um dos atiradores, sob a acusação de também ter participado do planejamento do atentado. Desde então está em uma unidade da Fundação Casa.
O adolescente pode permanecer internado por até 45 dias, após esse prazo, Justiça deverá se pronunciar a respeito de uma sentença definitiva, que pode durar no máximo três anos. A defesa do jovem nega que ele tenha qualquer envolvimento com o caso.
Há um mês os policiais investigam o crime. Os aparelhos celulares dos envolvidos no tiroteio foram rastreados e analisados. A partir dessas investigações, a Polícia Civil chegou ao principal suspeito de ter negociado a venda da arma

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