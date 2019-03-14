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Suzano

Polícia pede apreensão de terceiro suspeito ao ataque em escola

Adolescente de 17 anos também era ex-aluno do colégio de Suzano; crime estaria sendo planejado desde novembro

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:53

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:53
Tiroteio teria ocorrido dentro da Escola Estadual Prof. Raul Brasil, em Suzano (SP) Crédito: Google Street View/Reprodução
A Polícia Civil pediu à Justiça nesta quinta-feira (14) a apreensão de um adolescente suspeito de ser o terceiro envolvido no ataque à Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, que deixou 10 mortos e 11 feridos nesta quarta (13).
O adolescente de 17 anos também é ex-aluno da escola e estudou com G.T.M., jovem da mesma idade que, segundo a polícia, liderou o ataque. A participação do novo suspeito teria ocorrido na fase de preparação.
A polícia não revelou quais provas ligam o menor ao ataque, mas já colheu depoimento dele na delegacia e espera posicionamento da Justiça.
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Ruy Ferraz Fontes, o crime estava sendo planejado ao menos desde novembro e as conversas entre os comparsas ocorriam principalmente de forma presencial, já que moravam perto um do outro.
A Polícia ainda realiza perícia nos equipamentos apreendidos para apurar a suspeita de que fóruns da deep web incitaram a tragédia. "Eles não se sentiam reconhecidos na comunidade que faziam parte e queriam agir como em Columbine, com crueldade. Este era o principal objetivo: a repercussão", disse Fontes.
O delegado detalhou que a besta, o arco e flecha, o machado e as roupas táticas foram adquiridos pelo site Mercado Livre, plataforma que permite vendas diretas entre comerciantes e consumidores.

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