Polícia investiga denúncia de abusos sexuais contra alunos em MG

Unidade de Nova Suíça do Coleguium, em Belo Horizonte (MG) Crédito: Divulgação | Coleguium

Os casos teriam ocorrido em uma das unidades da rede Coleguium, no bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital mineira. O suspeito de ter cometido os abusos é um funcionário que trabalhava na escola há menos de três meses. Segundo a instituição, ele foi afastado do trabalho logo após as primeiras denúncias.

Imagens de câmeras de segurança do colégio foram entregues à Polícia Civil e estão sendo analisadas. A corporação declarou que mais informações sobre o caso e a natureza dos possíveis crimes serão divulgadas somente depois da conclusão das investigações.

Em nota, o Coleguium afirmou que, desde o recebimento da primeira denúncia, acionou os setores de compliance e jurídico para tratar da situação, com o auxílio de uma organização especializada independente. A coordenação do colégio está recebendo os responsáveis pelos estudantes para informar sobre as medidas que estão sendo tomadas.

"A gestão está, desde o primeiro momento, em diálogo transparente com as famílias por meio de atendimento em grupo ou individual. Uma equipe de psicólogos especializados está atuando para a elaboração de ações direcionadas aos colaboradores, professores e alunos. A partir da próxima semana, o atendimento psicológico da unidade também será reforçado", afirmou o colégio.

A rede Coleguium atua no ramo da educação há 35 anos. De acordo com resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, o colégio de BH ficou entre os dez melhores do país.