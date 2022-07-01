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Em colégio

Polícia investiga denúncia de abusos sexuais contra alunos em MG

Crimes teriam sido cometidos contra estudantes de seis a 15 anos em uma escola em Belo Horizonte; PC já tem 16 registros até esta sexta-feira (1°)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2022 às 20:09

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 20:09

Polícia Civil de Minas Gerais investiga denúncias de abusos sexuais contra crianças e adolescentes de seis a 15 anos de idade em uma das principais escolas particulares de Belo Horizonte (MG). De acordo com a polícia, até a manhã desta sexta-feira (1º) foram formalizados 16 registros de ocorrência.
Unidade de Nova Suíça do Coleguium, em Belo Horizonte (MG)
Unidade de Nova Suíça do Coleguium, em Belo Horizonte (MG) Crédito: Divulgação | Coleguium
Os casos teriam ocorrido em uma das unidades da rede Coleguium, no bairro Nova Suíça, na Região Oeste da capital mineira. O suspeito de ter cometido os abusos é um funcionário que trabalhava na escola há menos de três meses. Segundo a instituição, ele foi afastado do trabalho logo após as primeiras denúncias.
Imagens de câmeras de segurança do colégio foram entregues à Polícia Civil e estão sendo analisadas. A corporação declarou que mais informações sobre o caso e a natureza dos possíveis crimes serão divulgadas somente depois da conclusão das investigações.
Em nota, o Coleguium afirmou que, desde o recebimento da primeira denúncia, acionou os setores de compliance e jurídico para tratar da situação, com o auxílio de uma organização especializada independente. A coordenação do colégio está recebendo os responsáveis pelos estudantes para informar sobre as medidas que estão sendo tomadas.
"A gestão está, desde o primeiro momento, em diálogo transparente com as famílias por meio de atendimento em grupo ou individual. Uma equipe de psicólogos especializados está atuando para a elaboração de ações direcionadas aos colaboradores, professores e alunos. A partir da próxima semana, o atendimento psicológico da unidade também será reforçado", afirmou o colégio.
A rede Coleguium atua no ramo da educação há 35 anos. De acordo com resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, o colégio de BH ficou entre os dez melhores do país.
"A rede declara que essa situação, extremamente sensível, está abalando a comunidade escolar como um todo e que está trabalhando intensamente para, juntos, passarem por este desafio inédito na história do colégio, com todos os fatos esclarecidos", diz a instituição.

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