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No Paraná

Polícia investiga caso de ganhador da Mega-Sena achado morto em hotel

José Jose Aparecido Monteiro, 54, foi encontrado por funcionárias do hotel; corpo não apresentava sinais de violência
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 fev 2023 às 11:34

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 11:34

Bilhete da Mega-Sena
Polícia investiga caso de ganhador da Mega-Sena achado morto em hotel do Paraná Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
Um homem foi encontrado morto em um hotel de Curitiba, localizado em uma rua do centro da capital paranaense, na última quinta-feira, 2, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Paraná (SESP/PR). Segundo o órgão, a vítima, identificada como José Jose Aparecido Monteiro, de 54 anos, tinha entre seus pertences uma solicitação para realizar saque no valor aproximado de R$ 400 mil de um bilhete premiado da Mega-Sena.
De acordo com SESP/PR, o Corpo de Bombeiros foi acionado após o homem ter sido encontrado caído no chão por funcionárias que faziam a manutenção dos quartos localizados no 10º andar do hotel. Imediatamente, ele foi colocado em cima da cama, onde recebeu atendimento, mas sua morte foi posteriormente confirmada.
"A equipe foi acionada, via Corpo de Bombeiros, para atender uma ocorrência no hotel. Em contato com o subgerente da rede hoteleira, o mesmo relatou que as mulheres que fazem manutenção dos quartos entraram o hóspede caído no chão", disse em nota a secretaria.
No interior do quarto, de acordo com a SESP/PR, havia uma mala e sacolas em cima da cama, assim como algumas cartelas de remédios. Também havia uma solicitação de saque de um prêmio da Mega-Sena no valor aproximado de R$ 400 mil.
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e a Polícia Científica também se dirigiram ao local da ocorrência. A suspeita inicial é que Monteiro tenha sido vítima de um ataque cardíaco.
Segundo o DHPP, todos os pertences e documentos da vítima estavam devidamente organizados. "Após os trabalhos de perícia, o perito não constatou nenhum sinal de violência no corpo do homem, indicando ser uma morte de causas naturais, possível enfarte", disse.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba. A polícia aguarda os resultados dos laudos periciais para confirmar a causa do óbito. Procurado pela reportagem, o Hotel Golden Park, informado como local da ocorrência pela secretaria, não se pronunciou sobre o fato.

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