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Tráfico

Polícia intercepta helicóptero com mais de 300 kg de cocaína em SP

Ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar em Buri (263 km de São Paulo) resultou na apreensão de 350 tijolos de cocaína

Publicado em 19 de Março de 2023 às 15:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2023 às 15:57
Ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Militar em Buri (263 km de São Paulo) resultou na apreensão de 350 tijolos de cocaína -mais de 300 quilos da droga-, na tarde de sábado (18).
Os agentes federais monitoravam a possível chegada de um helicóptero com grande quantidade de drogas vindo do Paraguai e avisaram equipes da PM que atuam na região de Itapeva, no interior de São Paulo.
PF e PM/SP interceptam helicóptero com 300 kg de cocaína
PF e PM/SP interceptam helicóptero com 300 kg de cocaína Crédito: Polícia Federal/Divulgação
Um helicóptero Águia da Polícia Militar passou a sobrevoar a zona rural da cidade, quando a aeronave utilizada pelos criminosos foi localizada em um descampado.
Os policiais na aeronave policial notaram o helicóptero já pousado e algumas pessoas retirando as drogas. Os suspeitos fugiram para uma área de mata assim que visualizaram as equipes da PM.
Eles deixaram para trás o helicóptero, as drogas e um veículo, que foram apreendidos.
Segundo a Polícia Federal, o entorpecente seria transportado por sobre os bancos da aeronave.
As investigações agora buscam saber quem são os responsáveis pelo helicóptero, pelo transporte e pela droga encontrada. Ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal em Sorocaba.

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