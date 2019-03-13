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São Paulo

Polícia identifica atiradores de escola em Suzano

A motivação do crime ainda não foi divulgada; 10 pessoas ficaram feridas e 10 pessoas morreram, incluindo os dois atiradores

Publicado em 13 de Março de 2019 às 18:07

Publicado em 

13 mar 2019 às 18:07
Tiroteio na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, deixou mortos e feridos. Segundo a Polícia Militar, dois jovens armados e encapuzados invadiram o colégio e disparam contra os alunos Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil
Em entrevista coletiva concedida na tarde desta quarta-feira (13), a polícia civil de São Paulo confirmou o nome dos dois atiradores da escola Raul Brasil, em Suzano, na grande São Paulo. Os autores do crime são Guilherme Taucci Monteiro, de 17 anos, e Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, ex-alunos. A motivação para o crime ainda não foi divulgada. Guilherme Henrique estudou no colégio até o ano passado.
Os dois atiradores chegaram à escola por volta das 9h30, durante o intervalo de aulas, e atiraram contra funcionários e estudantes. Cinco crianças e um funcionário morreram no local. Os dois atiradores se mataram. De acordo com último balanço divulgado pela polícia, 10 pessoas ficaram feridas e 10 pessoas morreram, incluindo os dois atiradores.
Dentre os que morreram, duas eram funcionários da escola, Eliane Regina de Oliveira Xavier e Marilena Vieira Umezo. Cinco eram alunos do ensino médio: Pablo Henrique Rodrigues, Clayton Antonio Ribeiro, Caio Oliveira, Samuel Melquiades Silva de Oliveira e João Vitor Ramos Lemos, que morreu no deslocamento para o hospital.
Vinte e três pessoas foram levadas ao hospital, entre elas, pessoas que passaram mal após o ataque. Antes de chegarem à escola, eles atiraram no dono de uma locadora de carros, Jorge Antonio Moraes, que também veio a óbito.
> Brasil reúne histórico recente de tragédias em escolas

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