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Investigação

Polícia Federal prende em Portugal suspeito de invasão do sistema do TSE

Segundo o blog do Fausto Macedo, um cidadão português, identificado como Zambrius, suspeito de promover o ataque, foi preso com o auxílio da Polícia Judiciária Portuguesa

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 14:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 14:39
Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Edifí­cio sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Polícia Federal deflagrou, na manhã deste sábado, 28, a Operação Exploit para desarticular a associação criminosa que teria promovido os ataques hackers ao TSE no primeiro turno das Eleições 2020, com o acesso e divulgação ilegal de informações de servidores públicos do TSE. Segundo o blog do Fausto Macedo, um cidadão português, identificado como Zambrius, suspeito de promover o ataque, foi preso com o auxílio da Polícia Judiciária Portuguesa.
Estão sendo cumpridos, no Brasil, três mandados de busca e apreensão e três medidas cautelares de proibição de contato entre investigados em São Paulo e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pela 1ª Zona Eleitoral do Distrito Federal, após representação efetuada pela Polícia Federal e manifestação favorável da 1ª Promotoria de Justiça Eleitoral.
Agentes cumprem no Brasil três mandados de busca e apreensão e três medidas cautelares de proibição de contato entre investigados em São Paulo e Minas Gerais; em Portugal, foram cumpridos um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão.
O inquérito policial aponta que um grupo de hackers brasileiros e portugueses, liderados pelo cidadão português, foi responsável pelos ataques criminosos aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral - TSE quando do primeiro turno das Eleições de 2020.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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