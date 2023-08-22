Polícia Federal abre inquérito para investigar se apagão foi sabotagem

Linhas de transmissão de energia: a principal linha de investigação é que houve sabotagem Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Polícia Federal (PF) abriu nesta terça-feira (22) uma investigação sigilosa sobre o apagão que deixou 25 Estados, incluindo o Espírito Santo , e o Distrito Federal sem luz na semana passada.

Os investigadores querem chegar às causas da pane nos sistemas de energia. A principal linha de investigação é que houve sabotagem. Se ficar provado, os responsáveis podem responder pelo crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.

O que se sabe até o momento é que o ponto de partida do apagão foi um erro no sistema de proteção de uma linha de transmissão no Ceará operada pela Chesf, subsidiária da Eletrobras, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que essa falha, por si só, não seria suficiente para afetar todo o sistema.