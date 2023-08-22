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Sistema de energia

Polícia Federal abre inquérito para investigar se apagão foi sabotagem

Os investigadores querem chegar às causas da pane; se comprovado o crime, os responsáveis podem responder por atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 ago 2023 às 19:44

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 19:44

Aneel define bandeira amarela nas contas de energia de julho
Linhas de transmissão de energia: a principal linha de investigação é que houve sabotagem Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Polícia Federal (PF) abriu nesta terça-feira (22) uma investigação sigilosa sobre o apagão que deixou 25 Estados, incluindo o Espírito Santo, e o Distrito Federal sem luz na semana passada.
Os investigadores querem chegar às causas da pane nos sistemas de energia. A principal linha de investigação é que houve sabotagem. Se ficar provado, os responsáveis podem responder pelo crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.
O que se sabe até o momento é que o ponto de partida do apagão foi um erro no sistema de proteção de uma linha de transmissão no Ceará operada pela Chesf, subsidiária da Eletrobras, mas o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que essa falha, por si só, não seria suficiente para afetar todo o sistema.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou de saída que o apagão tenha sido causado por problemas no suprimento energético ou na segurança do sistema elétrico. Ele já havia defendido a "participação muito ativa" da Polícia Federal no caso. "Não podemos errar por omissão", disse no dia seguinte ao apagão. "Temos que trabalhar com todas as hipóteses."

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