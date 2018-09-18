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São Paulo

Polícia encontra corpo de homem dentro de geladeira

Roupas espalhadas, duas tesouras, uma espátula e uma marreta com vestígios de sangue estavam no local do crime

Publicado em 

18 set 2018 às 14:40

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 14:40

Policiais encontraram corpo de um homem dentro de uma geladeira, em uma residência na rua Tollenare, em Pirituba, na zona norte de São Paulo Crédito: Reprodução Google Street View
O corpo de um homem foi encontrado dentro de uma geladeira por volta das 22h30 de domingo, 16, em uma residência na rua Tollenare, em Pirituba, na zona norte da capital paulista.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram roupas espalhadas, duas tesouras, uma espátula e uma marreta com vestígios de sangue.
Os PMs seguiram as marcas de sangue que estavam no chão e encontraram uma geladeira desligada tombada na horizontal com uma peça de mármore em cima e um cobertor ao lado. Ao abrirem, se depararam com um corpo dobrado em estado avançado de decomposição.
De acordo com a polícia, o proprietário da casa afirmou que seu filho morava no local. Ele disse que chamou a PM depois de ter, junto com vizinhos, entrado no local por meio de uma escada. Eles conseguiram destravar o portão e se depararam com a poça de sangue. Devido o estado do corpo, o proprietário da casa não conseguiu reconhecer se era realmente seu filho.
A Polícia instaurou inquérito policial para investigar o crime. O caso foi registrado como homicídio no 33º DP.

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