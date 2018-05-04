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Operação Dom Juan

Polícia Civil prende grupo que extorquia mulheres por aplicativos

Organização se passava por europeus e norte-americanos interessados em vir ao Brasil

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 11:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 11:56
olícia Civil cumpre os mandados de prisão na Operação Dom Juan Crédito: Divulgação/Deic / Divulgação/Deic
A Polícia Civil de São Paulo cumpre na manhã desta sexta-feira 11 mandados de prisão contra uma quadrilha que usava redes sociais para seduzir e extorquir mulheres se passando por norte-americanos e europeus. As investigações foram feitas pela 4ª Delegacia DIG (Investigações sobre Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos).
A operação foi batizada com o nome de "Dom Juan". De acordo com a Polícia Civil, o grupo criava perfis de militares norte-americanos, médicos ingleses ou empresários europeus que se apresentavam com interesse de imigrar para o Brasil e buscar um relacionamento.
Posteriormente, os integrantes do esquema afirmavam que precisavam de ajuda das interessadas para vir para o Brasil. As pretentendes, então, enviavam quantias consideráveis para os golpistas.
A quadrilha seria composta por nove nigerianos e duas brasileiras. A Polícia Civil realiza as buscas em 16 locais na cidade de São Paulo, dois imóveis no município de Santa e Isabel e uma casa em Osasco para obter evidências utilizadas na aplicação do golpe.
 

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