Polícia Civil do Rio realiza nova operação do caso Marielle Franco

Crédito: Reprodução de vídeo

A Polícia Civil do Rio realiza, na manhã desta quarta (13), uma nova operação na investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco , ocorrida no ano passado.

Equipes da Delegacia de Homicídio cumprem mandados de busca e apreensão em residências nas zonas nortes e oeste do Rio. Um homem já foi levado por policiais para a delegacia de homicídio.

Até agora, os policiais não se pronunciaram sobre a nova operação. Na terça (12), Ronnie Lessa, 48, e Élcio de Queiroz, 46, foram presos acusados de participar do assassinato da vereadora. Lessa é um policial militar reformado. Já Queiroz foi expulso na polícia militar por envolvimento em corrupção em 2011.

O policial reformado é suspeito de disparar os tiros contra Marielle. Já Queiroz dirigiu o carro, segundo os investigadores. Lessa chegou a ser homenageado na Assembleia Legislativa do Rio, uma moção de louvor apresentada em 1998 pelo deputado Pedro Fernandes Filho, avô de Pedro Fernandes Neto (PDT), atual secretário estadual de Educação, e pai da vereadora Rosa Fernandes (MDB-RJ).

O policial era digno da honraria graças à "sua condição humana e de militar discreto mas eficaz", sustentou o deputado à época.

O cerco se afunilou em torno de Lessa há três meses, a partir de uma denúncia que o identificou como o assassino de Marielle e que informou que o carro utilizado pelos suspeitos havia saído do Quebra Mar, região na Barra da Tijuca, dica confirmada posteriormente com imagens.