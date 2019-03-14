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Investigação

Polícia apreende lancha de suspeito da morte de Marielle Franco

A lancha, avaliada em R$ 600 mil, estaria em nome de Alexandre Motta, que também foi preso por ter na residência 117 fuzis desmontados

Publicado em 

13 mar 2019 às 21:18

Publicado em 13 de Março de 2019 às 21:18

O sargento reformado Ronnie Lessa, preso sob suspeita de matar de Marielle Franco e seu motorista, Anderson Gomes Crédito: Reprodução
A Polícia Civil apreendeu uma lancha de luxo, que seria do ex-sargento Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A embarcação, uma Real 330, estava no Condomínio Porto Galo, em Angra dos Reis, reduto de pessoas com alto poder aquisitivo.
A informação foi divulgada nesta quarta-feira (13) pela assessoria da Polícia Civil.
A lancha, avaliada em R$ 600 mil, apreendida na terça-feira (12), estaria em nome de Alexandre Motta, que também foi preso, por ter na residência 117 fuzis desmontados. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que Alexandre é laranja de Ronnie, tendo inclusive feito movimentações financeiras em seu próprio nome. Além da lancha, Lessa também é proprietário de um terreno no mesmo condomínio em Angra.
Nesta quarta-feira (13), foram ouvidas na Divisão de Homicídios (DH) mais cinco pessoas que teria levado algum grau de relação com os acusados: um bombeiro militar, três policiais militares e um civil. Todos foram liberados. Também foram cumpridos outros 16 mandados de busca e apreensão. Uma sexta pessoa se apresentou espontaneamente e também foi liberada.
Ronnie, Alexandre e o ex-PM Elcio Queiroz aceitaram falar sobre a posse das armas, mas não falaram nada sobre a morte da vereadora. Amanhã (14) os acusados vão ser levados para uma audiência de custódia. Só posteriormente serão levados para o sistema prisional.

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