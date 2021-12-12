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São Paulo

Polícia apreende drogas escondidas em caixão no interior de SP

A apreensão aconteceu no km 445 da Rodovia Raposo Tavares, em Assis, após uma abordagem em um carro funerário durante uma fiscalização
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 dez 2021 às 13:59

Publicado em 12 de Dezembro de 2021 às 13:59

Policiais carregam caixão com drogas apreendidas no interior de SP
Policiais carregam caixão com drogas apreendidas no interior de SP Crédito: Divulgação
Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária ficaram surpresos quando resolveram fiscalizar um caixão dentro de um carro funerário que era transportado em cima de um guincho, durante uma blitz no km 445 da rodovia Raposo Tavares, em Assis (SP). No interior da urna funerária não havia nenhum corpo, mas maconha.
Os rodoviários gravaram um vídeo sobre a apreensão. As imagens mostram que dois policiais militares retiram o caixão de dentro do carro funerário. E ainda em cima da plataforma do guincho, abrem a tampa e encontram os tabletes de maconha. A polícia não informou o peso total da droga apreendia.
De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do guincho disse que foi contratado para levar o carro funerário de Londrina (PR) para Limeira, no interior paulista.
O motorista foi detido e encaminhado, juntamente com a droga, os veículos e o caixão, até a Central de Polícia Judiciária de Assis. A polícia não informou se o condutor do guincho acabou preso.
Segundo a SSP, nos dez primeiros meses deste ano foram 33.657 ocorrências de tráfico de drogas no estado de São Paulo. O número é 3% maior que o do mesmo período de 2020, quando foram 32.481 registros. Mas é 21,6% menor que entre janeiro e outubro de 2019, antes da pandemia do novo coronavírus.

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