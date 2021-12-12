Polícia apreende drogas escondidas em caixão no interior de SP

Policiais carregam caixão com drogas apreendidas no interior de SP Crédito: Divulgação

Policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária ficaram surpresos quando resolveram fiscalizar um caixão dentro de um carro funerário que era transportado em cima de um guincho, durante uma blitz no km 445 da rodovia Raposo Tavares, em Assis (SP). No interior da urna funerária não havia nenhum corpo, mas maconha.

Os rodoviários gravaram um vídeo sobre a apreensão. As imagens mostram que dois policiais militares retiram o caixão de dentro do carro funerário. E ainda em cima da plataforma do guincho, abrem a tampa e encontram os tabletes de maconha. A polícia não informou o peso total da droga apreendia.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do guincho disse que foi contratado para levar o carro funerário de Londrina (PR) para Limeira, no interior paulista.

O motorista foi detido e encaminhado, juntamente com a droga, os veículos e o caixão, até a Central de Polícia Judiciária de Assis. A polícia não informou se o condutor do guincho acabou preso.