PM prende três suspeitos de assalto no Aeroporto de Viracopos

Na quinta-feira (17), um grupo usando caminhonetes simulando viaturas da Aeronáutica invadiu o terminal de cargas de Viracopos por volta das 9h50. O bando fugiu usando outros veículos que, segundo a investigação, já haviam sido preparados para a ação. Durante a fuga, o bando incendiou dois caminhões, interditando a Rodovia Santos Dumont (SP-75).

Durante o assalto, dois seguranças da transportadora de valores foram baleados. Os policiais trocaram tiros também em perseguição aos criminosos. Três integrantes da quadrilha foram mortos e um policial ficou ferido. Um dos mortos foi abatido por um atirador de elite da PM ao fazer uma mãe e um bebê como reféns. A mulher foi atingida por um disparo nas nádegas.