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  • PM prende três suspeitos de assalto no Aeroporto de Viracopos
São Paulo

PM prende três suspeitos de assalto no Aeroporto de Viracopos

O crime deixou dois seguranças baleados e uma família refém

Publicado em 22 de Outubro de 2019 às 17:22

Publicado em 

22 out 2019 às 17:22
Tentativa assalto a Viracopos, em Campinas, bloqueia a Rodovia Santos Dumont (SP-75) Crédito: Divulgação/Redes sociais
Agência FolhaPress - A Polícia Militar prendeu três suspeitos de participarem do assalto a uma transportadora de valores na semana passada no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo a PM, um dos presos tinha um ferimento feito por arma de fogo. Foram encontradas ainda armas, inclusive uma metralhadora, e drogas com o grupo. As prisões foram feitas na noite desta segunda-feira (21). A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Federal do município.

O ASSALTO

Na quinta-feira (17), um grupo usando caminhonetes simulando viaturas da Aeronáutica invadiu o terminal de cargas de Viracopos por volta das 9h50. O bando fugiu usando outros veículos que, segundo a investigação, já haviam sido preparados para a ação. Durante a fuga, o bando incendiou dois caminhões, interditando a Rodovia Santos Dumont (SP-75).
Durante o assalto, dois seguranças da transportadora de valores foram baleados. Os policiais trocaram tiros também em perseguição aos criminosos. Três integrantes da quadrilha foram mortos e um policial ficou ferido. Um dos mortos foi abatido por um atirador de elite da PM ao fazer uma mãe e um bebê como reféns. A mulher foi atingida por um disparo nas nádegas.
> Assalto no Aeroporto de Viracopos deixa dois baleados

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