PM é morto com tiro acidental de fuzil disparado por colega

Luiz Antônio Faria era lotado na Companhia de Força Tática do 7.o Batalhão da Polícia Militar, em Sorocaba (SP) Crédito: TV Votorantim / Divulgação

O sargento da Polícia Militar Luiz Antônio Faria, de 46 anos, morreu ao ser baleado com um tiro de fuzil por um colega da corporação, na noite desta quinta-feira, 18, em Sorocaba, interior de São Paulo. De acordo com o comando da PM, o disparo foi acidental, durante o atendimento a uma ocorrência. O projétil perfurou o colete à prova de balas e atingiu o tórax do policial. Ele foi levado ao Hospital Regional de Sorocaba, mas não resistiu.

O policial era lotado na Companhia de Força Tática do 7.o Batalhão da Polícia Militar, em Sorocaba. A equipe foi mobilizada após uma denúncia anônima sobre a presença de supostos criminosos armados numa chácara do bairro Inhayba, na zona leste da cidade. Segundo a PM, foi organizado um cerco à área, mas a denúncia não se confirmou. Durante a varredura na chácara, em um dos cômodos, o sargento foi alvejado por um disparo de outro policial.