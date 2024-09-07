PM de SP morre após cair de cavalo em desfile do 7 de Setembro

O subtenente Paulino Cristovam da Silva, 52, que morreu após queda de cavalo no desfile de 7 de Setembro em SP Crédito: Redes Sociais

Um policial militar de 52 anos morreu na manhã deste sábado (7) após sofrer uma queda do cavalo pouco antes de participar do desfile de 7 de Setembro no Anhembi, zona norte de São Paulo

A causa da morte ainda está sendo investigada. Uma das hipóteses é de um possível um mal súbito já que após a queda do animal, ele não teve reação. Ele era considerado um policial experiente e muito técnico.

A morte de Paulino Cristovam da Silva, com 32 anos de corporação, deixou os colegas consternados, principalmente porque este seria o último desfile do PM. Ele havia sido havia sido promovido neste sábado (7) a subtenente e iria se aposentar na segunda-feira (9).

Na despedida feita no quartel, na última sexta-feira (6), disse aos colegas estava muito feliz pela promoção e com a carreira na corporação. Em pequeno discurso, afirmou que sentia-se tão realizado profissionalmente e pessoalmente que "já podia morrer".

Em vídeo gravado por um colega nesta semana, ele falou da promoção e reafirmou o desejo de se aposentar da corporação e fez algumas brincadeiras. Silva entrou na corporação em abril de 1992. Não era casado e não deixou filhos, segundo informações da PM. "Bom proveito para quem fica", disse Silva, no vídeo.

O governado Tarcísio de Freitas (Republicanos) publicou nas redes sociais o pesar pela morte do policial.