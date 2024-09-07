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Fatalidade

PM de SP morre após cair de cavalo em desfile do 7 de Setembro

Paulino Cristovam já acumulava 32 anos na corporação e iria se aposentar na próxima segunda-feira (9); autoridades ainda investigam a causa da morte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 set 2024 às 14:21

Publicado em 07 de Setembro de 2024 às 14:21

O subtenente Paulino Cristovam da Silva, 52, que morreu após queda de cavalo no desfile de 7 de Setembro em SP
O subtenente Paulino Cristovam da Silva, 52, que morreu após queda de cavalo no desfile de 7 de Setembro em SP Crédito: Redes Sociais
Um policial militar de 52 anos morreu na manhã deste sábado (7) após sofrer uma queda do cavalo pouco antes de participar do desfile de 7 de Setembro no Anhembi, zona norte de São Paulo.
A causa da morte ainda está sendo investigada. Uma das hipóteses é de um possível um mal súbito já que após a queda do animal, ele não teve reação. Ele era considerado um policial experiente e muito técnico.
A morte de Paulino Cristovam da Silva, com 32 anos de corporação, deixou os colegas consternados, principalmente porque este seria o último desfile do PM. Ele havia sido havia sido promovido neste sábado (7) a subtenente e iria se aposentar na segunda-feira (9).
Na despedida feita no quartel, na última sexta-feira (6), disse aos colegas estava muito feliz pela promoção e com a carreira na corporação. Em pequeno discurso, afirmou que sentia-se tão realizado profissionalmente e pessoalmente que "já podia morrer".
Em vídeo gravado por um colega nesta semana, ele falou da promoção e reafirmou o desejo de se aposentar da corporação e fez algumas brincadeiras. Silva entrou na corporação em abril de 1992. Não era casado e não deixou filhos, segundo informações da PM. "Bom proveito para quem fica", disse Silva, no vídeo.
O governado Tarcísio de Freitas (Republicanos) publicou nas redes sociais o pesar pela morte do policial.
"Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos."

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