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Anielle se manifesta após demissão de Silvio Almeida e diz não ser aceitável relativizar violência

Ministra da Igualdade Racial teria sido vítima de assédio sexual praticado por ministro dos Direitos Humanos, que foi demitido por Lula
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 set 2024 às 21:46

Publicado em 06 de Setembro de 2024 às 21:46

BRASÍLIA - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, divulgou uma nota nesta sexta-feira (6) na qual afirma que não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência.
A declaração ocorre no dia em que o ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, foi demitido pelo presidente Lula após ter sido acusado de praticar assédio sexual. Uma das vítimas seria a própria Anielle.
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco
Anielle Franco pediu ainda respeito ao seu direito à privacidade Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
"Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto, por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi", diz o comunicado de Anielle, que foi publicado no Instagram.
Anielle também disse na mensagem que "tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger, ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo da violência".
Ela pediu ainda respeito ao seu direito à privacidade e afirmou que contribuirá com as apurações sempre que acionada.

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