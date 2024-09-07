Anielle se manifesta após demissão de Silvio Almeida e diz não ser aceitável relativizar violência

BRASÍLIA - A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco , divulgou uma nota nesta sexta-feira (6) na qual afirma que não é aceitável relativizar ou diminuir episódios de violência.

Anielle Franco pediu ainda respeito ao seu direito à privacidade Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

"Reconhecer a gravidade dessa prática e agir imediatamente é o procedimento correto, por isso ressalto a ação contundente do presidente Lula e agradeço a todas as manifestações de apoio e solidariedade que recebi", diz o comunicado de Anielle, que foi publicado no Instagram.

Anielle também disse na mensagem que "tentativas de culpabilizar, desqualificar, constranger, ou pressionar vítimas a falar em momentos de dor e vulnerabilidade também não cabem, pois só alimentam o ciclo da violência".