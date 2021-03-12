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PM de SP diz que publicação de Carlos Bolsonaro é fake news

O filho do presidente Jair Bolsonaro publicou nas suas redes a foto com a mensagem "'medidas' que governadores e prefeitos estão tomando", acompanhada de foto de ação policial

Publicado em 12 de Março de 2021 às 11:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2021 às 11:53
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL) da cidade do Rio de Janeiro
O vereador Carlos Bolsonaro (PSL) da cidade do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @carlosbolsonaro
A Polícia Militar de São Paulo classificou como fake news uma publicação do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) que relacionou uma foto de 2016 de um policial retirando a caixa de isopor com produtos de uma vendedora ao combate à pandemia de Covid-19 pelos governadores.
O filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) publicou nas suas redes a foto com a mensagem "'medidas' que governadores e prefeitos estão tomando", acompanhada de foto de ação policial. A publicação recebeu mais de 70 mil curtidas.
No entanto, segundo a PM de SP, a ação aconteceu em setembro de 2016, numa ação de combate ao comércio irregular. À época, João Doria (PSDB-SP) ainda não era governador. O posto era ocupado por seu correligionário Geraldo Alckmin (PSDB-SP).
Na ocasião, policiais tentavam retirar as mercadorias de uma vendedora ambulante que trabalhava durante manifestação contra o então presidente Michel Temer (MDB-SP) na avenida Paulista.
Publicação de Carlos Bolsonaro foi desmentida pela PM de São Paulo
Publicação de Carlos Bolsonaro foi desmentida pela PM de São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram Carlos Bolsonaro
A intervenção da PM aconteceu durante operação delegada, quando os agentes recebem remuneração extra para prestar serviços para a Prefeitura de SP, à época sob comando de Fernando Haddad (PT-SP).
Após a ação, a gestão municipal cobrou explicações do comando da PM pelo uso de gás de pimenta e cassetetes.
A publicação que relaciona falsamente o episódio de quase cinco anos atrás aos atuais governadores também foi compartilhada por influenciadores bolsonaristas, como Allan dos Santos, cuja postagem foi utilizada no desmentido na PM.

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