PM atendeu mais de 1.200 ocorrências ligadas a enchentes em São Paulo

Segundo a Polícia Militar, até o início da noite desta segunda-feira (11), 1.261 ocorrências ligadas a enchentes foram atendidas no estado de São Paulo. Mais de 10 mil agentes entraram em atividade, entre policiais, bombeiros e defesa civil.
Em Ribeirão Pires, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, 30 pessoas foram removidas de suas casas e abrigadas em uma igreja da cidade, segundo a Defesa Civil. A atenção agora se volta especialmente para o litoral norte, onde os efeitos do temporal foram grandes e há a expectativa de mais chuva nos próximos dias.
Para Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo Doria, boa parte das pessoas que se viram atingidas pelo temporal tiveram atitudes de resistência às orientações do poder público.
"A questão dos desbarrancamentos é uma questão das pessoas das áreas de risco que ainda resistem a algumas remoções. Os alagamentos, até onde constatamos, houve questões de quererem enfrentar o alagamento. E também existem as pessoas que estão na rua quando ocorre o alagamento. São chamadas e avisadas, mas não podemos inibir o direito de ir e vir", disse Penido.