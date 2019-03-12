PM atendeu mais de 1.200 ocorrências ligadas a enchentes em São Paulo

Motoboy usa moto-aquática para socorrer moradores ilhados no Ipiranga Crédito: Reprodução TV Globo

Segundo a Polícia Militar, até o início da noite desta segunda-feira (11), 1.261 ocorrências ligadas a enchentes foram atendidas no estado de São Paulo. Mais de 10 mil agentes entraram em atividade, entre policiais, bombeiros e defesa civil.

Em Ribeirão Pires, uma das cidades mais atingidas pelas chuvas, 30 pessoas foram removidas de suas casas e abrigadas em uma igreja da cidade, segundo a Defesa Civil. A atenção agora se volta especialmente para o litoral norte, onde os efeitos do temporal foram grandes e há a expectativa de mais chuva nos próximos dias.

Para Marcos Penido, secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo Doria, boa parte das pessoas que se viram atingidas pelo temporal tiveram atitudes de resistência às orientações do poder público.