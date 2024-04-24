PM aposentado morre e corpo é devorado pelos próprios cães, diz polícia

O corpo foi encontrado na chácara onde o policial aposentado morava Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar aposentado morreu e foi encontrado com o corpo devorado pelos próprios cachorros em Pirenópolis (GO). Os cachorros do policial militar Clédio Vilela Cardoso, de 53 anos, devoraram o corpo do dono. O delegado Tibério Martins Cardoso conta que os animais, seis vira-latas, não estavam sendo alimentados desde a morte do tutor.

Clédio tinha sido visto pelo última vez no dia 8 de abril por uma vizinha. Familiares e amigos sentiram a falta do PM e decidiram procurá-lo. Ele foi encontrado na varanda da chácara em que morava, na região dos povoados de Santo Antônio e Bom Jesus, no último domingo (21).

A Polícia Civil disse que a apuração aponta que ele teve um mal súbito. ''Não foram observadas evidências de violência no local, não havia sangue no chão e nada foi levado da casa'', explicou o delegado. Uma perícia será feita para ver se há sinais de violência externa, de fratura ou trauma na ossada.