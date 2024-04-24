Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • PM aposentado morre e corpo é devorado pelos próprios cães, diz polícia
Goiás

PM aposentado morre e corpo é devorado pelos próprios cães, diz polícia

O delegado que investiga o caso afirma que os animais, seis vira-latas, não estavam sendo alimentados desde a morte do tutor. As investigações apontam que ele teve um mal súbito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 abr 2024 às 13:51

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 13:51

Corpo foi encontrado na chácara onde o policial aposentado morava
O corpo foi encontrado na chácara onde o policial aposentado morava Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um policial militar aposentado morreu e foi encontrado com o corpo devorado pelos próprios cachorros em Pirenópolis (GO). Os cachorros do policial militar Clédio Vilela Cardoso, de 53 anos, devoraram o corpo do dono. O delegado Tibério Martins Cardoso conta que os animais, seis vira-latas, não estavam sendo alimentados desde a morte do tutor.
Clédio tinha sido visto pelo última vez no dia 8 de abril por uma vizinha. Familiares e amigos sentiram a falta do PM e decidiram procurá-lo. Ele foi encontrado na varanda da chácara em que morava, na região dos povoados de Santo Antônio e Bom Jesus, no último domingo (21).
A Polícia Civil disse que a apuração aponta que ele teve um mal súbito. ''Não foram observadas evidências de violência no local, não havia sangue no chão e nada foi levado da casa'', explicou o delegado. Uma perícia será feita para ver se há sinais de violência externa, de fratura ou trauma na ossada.
Familiares serão ouvidos na próxima semana, após o período de luto. O delegado também questionará se o PM, aposentado há cerca de três anos, tinha alguma doença que possa ter acarretado na morte. ''Se nada for encontrado, apesar do prejuízo decorrente da ação dos cães, podemos concluir pela morte natural.''

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Goiás Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados