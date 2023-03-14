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Versão digital

Playboy retorna como revista digital em sua plataforma no estilo OnlyFans

A nova plataforma da revista contará com editoriais, matérias, ensaios fotográficos de pessoas que produzem conteúdo

Publicado em 14 de Março de 2023 às 09:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2023 às 09:29
Playboy retorna como revista digital em sua plataforma no estilo OnlyFans
Playboy retorna como revista digital em sua plataforma no estilo OnlyFans Crédito: Divulgação/Instagram @Playboy
A famosa revista Playboy vai voltar ao mercado de um jeito diferente. Agora, a publicação vai acompanhar a nova plataforma da marca, no estilo da rede social OnlyFans, em que as pessoas produzem conteúdo e podem cobrar uma mensalidade para que os usuários acessem um material exclusivo.
A princípio, a revista vai ser publicada apenas digitalmente, sem versão impressa -mas os planos podem mudar no futuro. No Brasil, a Playboy parou de ser publicada em 2018, e nos Estados Unidos durou até março de 2020, quase 70 anos após seu lançamento.
Segundo o site americano Variety, a nova versão digital da Playboy contará com editoriais, matérias, ensaios fotográficos e outros materiais com seus mais bem-sucedidos criadores de conteúdo. A ideia é apresentar a vida e as ideias desses produtores de conteúdo.
Nesse esquema, os criadores de conteúdo vão ter sua produção disponível de graça, mas o acesso aos ensaios fotográficos completos, com bastidores e material exclusivo só é permitido a quem pagar para seguir algum deles.
A plataforma da Playboy no estilo OnlyFans funciona desde setembro do ano passado. Mas, ao contrário da rede social, ela não permite pornografia, apenas nudez. A empresa não está se posicionando como uma platarforma adulta, e quer atrair grandes criadores de conteúdo que estiverem a fim de mostrar bastidores de suas vidas.
A primeira capa da nova Playboy, por exemplo, já foi divulgada. Nela está Amanda Cerny, uma modelo e atriz que já foi capa da revista algumas vezes desde 2011, apresentada como a "coelhinha de platina".
Ela já ganhou mais de US$ 1 milhão na nova plataforma de criadores de conteúdo da marca. Algumas imagens selecionadas do ensaio fotográfico feito para a capa só ficarão disponíveis após um paywall em sua página pessoal no aplicativo da Playboy.
A primeira edição da reencarnação da publicação vai sair nos próximos meses.

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