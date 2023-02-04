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Presos no DF

PGR denuncia mais 152 pessoas por participação em atos antidemocráticos

Procurador pede ainda que os presos paguem indenização mínima, "em razão dos danos morais coletivos evidenciados"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2023 às 12:15

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 12:15

A PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou mais 152 pessoas por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. As denúncias foram feitas entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro.
A peça pede ainda que os presos paguem indenização mínima, "em razão dos danos morais coletivos evidenciados".
Ao todo, já foram denunciadas 653 pessoas que estavam envolvidas na invasão e depredação de prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal). Elas foram detidas no acampamento em frente ao quartel do Exército, em Brasília.
O grupo está preso em unidades do sistema prisional do DF (Distrito Federal), após a decretação das prisões preventivas e as respectivas audiências de custódia.
Os presos são acusados de associação criminosa e de incitar a animosidade entre as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, ambos os crimes previstos no Código Penal.
Assinadas pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, as denúncias narram a sequência de acontecimentos até a formação do acampamento no QG do Exército na capital federal.
Segundo as peças, o local apresentava "evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência" dos manifestantes que defendiam o golpe e a nulidade das eleições presidenciais.

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