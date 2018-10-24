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Operação

PF põe Olhos de Lince contra crimes eleitorais

Agentes deflagram operação em quatro Estados e cumprem mandados por violação de sigilo do voto e até incitação a assassinatos

Publicado em 

24 out 2018 às 11:26

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 11:26

Na ação desta quarta-feira (24), estão na mira dos federais crimes de violação do sigilo do voto e de incitação ao crime de homicídio, respondendo, os investigados, na medida de suas participações Crédito: Reprodução/Sindicato dos Delegados da Polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 24, a Operação Olhos de Lince, que executa nove ações simultâneas com o intuito de coibir crimes relacionados às eleições de 2018.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em São Paulo, Sorocaba (SP), Uberlândia (MG) e Caxias do Sul (RS) e lavrados cinco Termos Circunstanciados de Ocorrência, com a intimação dos investigados, em Juiz de Fora (MG), Varginha (MG), Recife (PE) e Caxias do Sul (RS).
As ações fazem parte das atividades do Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral e são resultado do trabalho da PF de acompanhamento das redes sociais com o objetivo de identificar e evitar possíveis crimes eleitorais e ameaças a candidatos.
Na ação desta quarta, estão na mira dos federais crimes de violação do sigilo do voto e de incitação ao crime de homicídio, respondendo, os investigados, na medida de suas participações.

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